Baralho Cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de julho de 2026

Nesta semana, algumas situações começarão a ganhar clareza Crédito: Imagem: T.Den_Team | Shutterstock

Esta semana convidará à confiança, ao discernimento e à coragem para seguir em frente. O baralho cigano revela que algumas situações começarão a ganhar clareza, enquanto outras ainda pedirão paciência. Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, cada carta ilumina um caminho, mas são as nossas escolhas que transformam o destino. Observe os sinais, mantenha o equilíbrio e siga com serenidade.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

Uma resposta esperada chegará ao ariano, abrindo caminhos e trazendo novas oportunidades Crédito: Imagem: elysart | Shutterstock

A carta “A Chave” indica a abertura de caminhos e a resolução de pendências. Dessa maneira, uma resposta aguardada poderá finalmente chegar. No amor, conversas sinceras fortalecerão a confiança. No trabalho, novas oportunidades tenderão a surgir.

Touro

A paciência e a persistência favorecerão o crescimento e a estabilidade do taurino Crédito: Imagem: elysart | Shutterstock

A carta “A Árvore” fala de crescimento constante e estabilidade. Por isso, evite apressar processos que precisam amadurecer naturalmente. No amor, os vínculos se fortalecerão com paciência. No trabalho, dedicação e persistência trarão bons frutos.

Gêmeos

Para o geminiano, notícias importantes e conversas esclarecerão situações pendentes Crédito: Imagem: elysart | Shutterstock

A carta “A Carta” anuncia notícias, convites e esclarecimentos. Assim, algo importante poderá ser comunicado nos próximos dias. No amor, uma conversa mudará o rumo de uma situação. No trabalho, negociações e acordos ganharão destaque.

Câncer

Para o canceriano, os relacionamentos serão fortalecidos por demonstrações sinceras de afeto Crédito: Imagem: elysart | Shutterstock

A carta “O Coração” favorece os sentimentos verdadeiros e a aproximação afetiva. Por isso, demonstre o que sente sem receio. No amor, a semana fortalecerá os laços e favorecerá reencontros. No trabalho, boas relações facilitarão conquistas.

Leão

Decisões importantes ajudarão o leonino a encerrar ciclos e abrir novos caminhos Crédito: Imagem: elysart | Shutterstock

A carta “A Foice” pede decisões objetivas e o encerramento do que não faz mais sentido. Dessa maneira, evite adiar escolhas importante s. No amor, um posicionamento trará alívio. No trabalho, eliminar excessos abrirá espaço para novos resultados.

Virgem

Para o virginiano, a cautela será essencial até que todas as informações sejam reveladas Crédito: Imagem: elysart | Shutterstock

A carta “O Livro” revela aprendizados e informações que ainda serão descobertos. Nem tudo estará claro imediatamente. No amor, evite tirar conclusões antes da hora. No trabalho, observe mais antes de agir.

Libra

Para o libriano, encontros e novos contatos abrirão portas e fortalecerão conexões Crédito: Imagem: elysart | Shutterstock

A carta “O Jardim” amplia a vida social e favorece encontros importantes . Dessa maneira, pessoas poderão abrir portas inesperadas. No amor, momentos leves fortalecerão a conexão. No trabalho, os contatos certos farão diferença.

Escorpião

Persistência e calma serão fundamentais para o escorpiano superar os desafios Crédito: Imagem: elysart | Shutterstock

A carta “A Montanha” indica desafios que exigirão persistência. Assim, os obstáculos serão vencidos com estratégia e calma. No amor, evite transformar pequenos problemas em grandes conflitos. No trabalho, a paciência será recompensada.

Sagitário

A semana favorecerá conquistas, reconhecimento e boas notícias ao sagitariano Crédito: Imagem: elysart | Shutterstock

A carta “O Sol” ilumina a semana com sucesso, vitalidade e reconhecimento. Por isso, aproveite esse momento para avançar em seus objetivos . No amor, a alegria e a cumplicidade fortalecerão os relacionamentos. No trabalho, boas notícias tenderão a surgir.

Capricórnio

Organização e disciplina serão decisivas para o capricorniano alcançar os objetivos Crédito: Imagem: elysart | Shutterstock

A carta “A Torre” reforça a disciplina e a responsabilidade. Por isso, organizar as prioridades será essencial para alcançar seus objetivos. No amor, procure equilibrar razão e emoção. No trabalho, sua dedicação será percebida.

Aquário

Criatividade e intuição ajudarão o aquariano a transformar ideias em oportunidades Crédito: Imagem: elysart | Shutterstock

A carta “As Estrelas” inspira esperança, criatividade e proteção espiritual. Por isso, confie mais em sua intuição e em seus talentos. No amor, sonhos compartilhados aproximarão o casal. No trabalho, ideias inovadoras ganharão espaço.

Peixes

Para o pisciano, sensibilidade e inspiração guiarão boas decisões e fortalecerão os vínculos Crédito: Imagem: elysart | Shutterstock

A carta “A Lua” intensifica a sensibilidade e a percepção. Dessa maneira, escute sua intuição, mas não permita que os medos conduzam suas decisões. No amor, a empatia fortalecerá os vínculos. No trabalho, a criatividade e a inspiração serão seus diferenciais.

Carta conselho da semana

“O Cavaleiro” anuncia movimento, novidades e oportunidades. A vida começará a acelerar em áreas que estavam paradas, trazendo respostas, encontros e mudanças positivas. Mantenha-se aberto(a) ao novo e tenha coragem para agir quando as oportunidades aparecerem.

Por Sol Viana