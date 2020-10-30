Igreja Cristã Maranata completa 52 anos de existência

No Manaaim de Terra Vermelha, em Vila Velha, quatro pastores foram ordenados Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

O mês de outubro representa um período de celebração para as Igrejas Protestantes, visto que, neste período, comemora-se a Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero em 1517. Para a Igreja Cristã Maranata (ICM), no entanto, trata-se de um mês festivo, além do motivo apresentado, por ser quando se comemora o aniversário da instituição, que, em 2020, completa 52 anos.

Surgimento

A Igreja Cristã Maranata foi constituída em 1968, tendo início no município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, Brasil. Todavia, para além de localização geográfica, a ICM surgiu no seio da comunidade evangélica, como resultado de um acontecimento previsto para o tempo presente como está escrito no livro do profeta Joel 2:28, que diz:

"E há de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões."

Origem da palavra Maranata

Em janeiro de 1980, por revelação do Senhor Jesus, a instituição passou a chamar-se Igreja Cristã Maranata, mostrando que ela seria conhecida no mundo todo pela mensagem que estaria pregando: Maranata, o Senhor Jesus vem.

A palavra Maranata para a instituição é um patrimônio espiritual. Ela identifica o chamado, uma convocação do Espírito Santo para um momento, um tempo especial da história e vida da Igreja, que é o arrebatamento. Maranata é a palavra usada por Paulo, na Bíblia Sagrada, para falar sobre a grande mensagem da Igreja, que é O Rei vem, ou seja, Jesus voltará.

Culto Especial no Manaaim de Linhares: novos pastores foram ordenados no dia 1º de outubro Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

A Mensagem

O primeiro objetivo da ICM é divulgar a Obra que o Espírito Santo está encarregado de realizar nesta última hora profética, em que o arrebatamento da igreja se faz iminente.

Sendo assim, a igreja parte do princípio de que é vivido um momento profético que precede a volta do Senhor Jesus em glória para arrebatar Sua igreja, a qual, neste momento profético, deve estar pregando o Evangelho de Jesus Cristo com poder e a Palavra deve ser acompanhada de sinais que a confirmem. Além de proclamar que o Senhor Jesus está vivo, a igreja tem a grande responsabilidade de anunciar que Ele em breve voltará.

O Fundador e o Fundamento

A Igreja Cristã Maranata não identifica uma figura humana como seu fundador ou base de seu fundamento, por outro lado, o fundador e o fundamento se identificam na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não há, portanto, ênfase a outro nome ou nomes, já que sua existência se fundamenta como parte do plano profético de Deus para os dias atuais.

Ministério voluntário

Desde sua consolidação, a ICM já estabeleceu mais de 5 mil templos em todo o Território Nacional, além de estar presente em diversos outros países. A instituição segue o fundamento de que o Espírito Santo é aquele que conduz todas as coisas, sem projeção de pessoas, sendo todos voluntários e não-remunerados.

Chamado para o Ministério da Palavra

Ainda neste aspecto, ao longo do tempo, a ICM presenciou a confirmação divina a respeito do chamado de determinados membros para exercer o Ministério da Palavra, voluntariamente. A comemoração de outubro deste ano teve como marco o levantamento de mais, aproximadamente, 700 varões para exercer o Ministério da Palavra.

Evento especial marca a comemoração do aniversário da ICM

Depois do retorno gradual dos cultos da ICM por conta da Covid-19, no dia 5 de setembro de 2020, o Presbitério da Maranata iniciou a avaliação de novos nomes para o exercício do Ministério da Palavra. Por isso, ao longo dos meses de setembro e outubro, foram avaliados mais de mil nomes, dos quais 701 foram aprovados e confirmados como novos pastores.

Para selar esse momento marcante e único na história da ICM, foram realizados dois cultos especiais de glorificação a Deus. O primeiro, no sábado, 3 de outubro de 2020, marcando o início das festividades e o segundo, no último sábado de outubro, dia 31, para fechar o mês de aniversário da Instituição. O mês de outubro também é chamado de mês da dedicação, em que os fiéis buscam ofertar suas vidas a serviço do Senhor Jesus. Realizados na Central de Comunicação da Igreja Cristã Maranata, no bairro de Itaparica, na cidade de Vila Velha (ES), os eventos são transmitidos para todo o Brasil e exterior.

O primeiro culto especial com o tema A Herança começou de forma alegre, e o Pr. Josias Junior, que conduziu o culto, saudou nominalmente os 501 novos homens chamados para o Ministério da Palavra em meio a cânticos de louvor e adoração a Deus. Em seguida, houve a imposição de mãos sobre dois dos novos pastores, representando todos os demais. A imposição de mãos é um ato simbólico e bíblico (descrito em I Timóteo 4:14), que é uma oração que marca a missão honrosa que foi confiada aos novos pastores. Deus falou aos seus corações com palavras de sustento, conforto e encorajamento.

Dois pastores foram ordenados no Manaaim de Vale Encantado Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

Em seguida, houve o levantamento de oito novos pastores para participarem do Conselho Presbiteral da ICM. São eles: Alexandre Gueiros, Amadeu Lopes, Antônio Carlos Ribeiro, Antônio Carlos Oliveira, Júlio Cézar, Kleber Freitas, Silvio Marques e Valter Babo. Desde 2015, esse grupo era composto pelo Presidente da Igreja Cristã Maranata, Pr. Gedelti Gueiros, mais 10 pastores, recebendo mais oito componentes nessa ocasião. O Conselho trata das necessidades gerais dos mais de 5 mil templos da Igreja Cristã Maranata espalhados pelo mundo, e deste Conselho participam pastores da Grande Vitória, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo.

Durante o culto especial também foi mencionada a missão do pastor e sobre o seu vínculo não profissional, mas voluntário de servir a Deus: pastoreando os membros, que são as ovelhas das igrejas que lhe são confiadas.

O segundo evento, com o mesmo roteiro do anterior, conta também com anúncio nominal dos 200 novos pastores. Além disso, os pastores com mais de 70 anos de idade são homenageados com a entrega de certificados de Pastor Jubilado e Pastor Emérito. No primeiro caso são para aqueles que participaram do início da história da igreja.

Mensagem do Presidente da Instituição

O presidente da instituição, pastor Gedelti Gueiros, também saudou os membros e disse: Hoje, podemos dizer que é um marco, depois de tantas dificuldades vividas durante a pandemia.

Gedelti relembrou de sua ordenação a pastor, em uma igreja da cidade de Vila Velha, onde vivenciou grandes experiências. Fez um breve histórico da formação da Igreja Cristã Maranata, dizendo: Não nos rebelamos contra a tradição, mas entendemos que devíamos nos aprofundar mais na nossa relação com Deus.

O pastor Gedelti também recordou de nomes de pastores valentes, como Jonas José Marques, Manoel dos Passos Barros, Mauro Rodrigues e Itamar Médice, que participaram desde o início da fundação desta igreja. Mencionou que entenderam que Deus queria que levassem a mensagem da volta de Jesus que ultrapassaria continentes, o que hoje é uma realidade para ICM que atua em mais de 180 países.

A transmissão da herança pela ótica bíblica

Ainda como parte dos eventos, o pastor Daniel Moreira entregou uma mensagem com base no texto de Deuteronômio (34:9), acerca da humildade que os pastores devem possuir. Na passagem bíblica, Moisés recebeu um ministério de Deus e aceitou por obediência a ordem divina de não entrar na terra prometida, passando a tarefa a Josué, humildemente. Fechando o culto especial, o pastor deu ênfase na importância da transmissão da herança, que é a Palavra de Deus sendo disseminada de geração a geração até a volta de Jesus Cristo.

Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. De modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Deuteronômio 34:9

Transmissão do culto em multiplataformas