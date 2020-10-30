Igreja Cristã Maranata completa 52 anos de existência

O mês de outubro representa um período de celebração para as Igrejas Protestantes, visto que, neste período, comemora-se a Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero em 1517. Para a Igreja Cristã Maranata (ICM), no entanto, trata-se de um mês festivo, além do motivo apresentado, por ser quando se comemora o aniversário da instituição, que, em 2020, completa 52 anos.
Surgimento
A Igreja Cristã Maranata foi constituída em 1968, tendo início no município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, Brasil. Todavia, para além de localização geográfica, a ICM surgiu no seio da comunidade evangélica, como resultado de um acontecimento previsto para o tempo presente como está escrito no livro do profeta Joel 2:28, que diz:
"E há de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões."
Origem da palavra Maranata
Em janeiro de 1980, por revelação do Senhor Jesus, a instituição passou a chamar-se Igreja Cristã Maranata, mostrando que ela seria conhecida no mundo todo pela mensagem que estaria pregando: Maranata, o Senhor Jesus vem.
A palavra Maranata para a instituição é um patrimônio espiritual. Ela identifica o chamado, uma convocação do Espírito Santo para um momento, um tempo especial da história e vida da Igreja, que é o arrebatamento. Maranata é a palavra usada por Paulo, na Bíblia Sagrada, para falar sobre a grande mensagem da Igreja, que é O Rei vem, ou seja, Jesus voltará.
A Mensagem
O primeiro objetivo da ICM é divulgar a Obra que o Espírito Santo está encarregado de realizar nesta última hora profética, em que o arrebatamento da igreja se faz iminente.
Sendo assim, a igreja parte do princípio de que é vivido um momento profético que precede a volta do Senhor Jesus em glória para arrebatar Sua igreja, a qual, neste momento profético, deve estar pregando o Evangelho de Jesus Cristo com poder e a Palavra deve ser acompanhada de sinais que a confirmem. Além de proclamar que o Senhor Jesus está vivo, a igreja tem a grande responsabilidade de anunciar que Ele em breve voltará.
O Fundador e o Fundamento
A Igreja Cristã Maranata não identifica uma figura humana como seu fundador ou base de seu fundamento, por outro lado, o fundador e o fundamento se identificam na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não há, portanto, ênfase a outro nome ou nomes, já que sua existência se fundamenta como parte do plano profético de Deus para os dias atuais.
Ministério voluntário
Desde sua consolidação, a ICM já estabeleceu mais de 5 mil templos em todo o Território Nacional, além de estar presente em diversos outros países. A instituição segue o fundamento de que o Espírito Santo é aquele que conduz todas as coisas, sem projeção de pessoas, sendo todos voluntários e não-remunerados.
Chamado para o Ministério da Palavra
Ainda neste aspecto, ao longo do tempo, a ICM presenciou a confirmação divina a respeito do chamado de determinados membros para exercer o Ministério da Palavra, voluntariamente. A comemoração de outubro deste ano teve como marco o levantamento de mais, aproximadamente, 700 varões para exercer o Ministério da Palavra.
Evento especial marca a comemoração do aniversário da ICM
Depois do retorno gradual dos cultos da ICM por conta da Covid-19, no dia 5 de setembro de 2020, o Presbitério da Maranata iniciou a avaliação de novos nomes para o exercício do Ministério da Palavra. Por isso, ao longo dos meses de setembro e outubro, foram avaliados mais de mil nomes, dos quais 701 foram aprovados e confirmados como novos pastores.
Para selar esse momento marcante e único na história da ICM, foram realizados dois cultos especiais de glorificação a Deus. O primeiro, no sábado, 3 de outubro de 2020, marcando o início das festividades e o segundo, no último sábado de outubro, dia 31, para fechar o mês de aniversário da Instituição. O mês de outubro também é chamado de mês da dedicação, em que os fiéis buscam ofertar suas vidas a serviço do Senhor Jesus. Realizados na Central de Comunicação da Igreja Cristã Maranata, no bairro de Itaparica, na cidade de Vila Velha (ES), os eventos são transmitidos para todo o Brasil e exterior.
O primeiro culto especial com o tema A Herança começou de forma alegre, e o Pr. Josias Junior, que conduziu o culto, saudou nominalmente os 501 novos homens chamados para o Ministério da Palavra em meio a cânticos de louvor e adoração a Deus. Em seguida, houve a imposição de mãos sobre dois dos novos pastores, representando todos os demais. A imposição de mãos é um ato simbólico e bíblico (descrito em I Timóteo 4:14), que é uma oração que marca a missão honrosa que foi confiada aos novos pastores. Deus falou aos seus corações com palavras de sustento, conforto e encorajamento.
Em seguida, houve o levantamento de oito novos pastores para participarem do Conselho Presbiteral da ICM. São eles: Alexandre Gueiros, Amadeu Lopes, Antônio Carlos Ribeiro, Antônio Carlos Oliveira, Júlio Cézar, Kleber Freitas, Silvio Marques e Valter Babo. Desde 2015, esse grupo era composto pelo Presidente da Igreja Cristã Maranata, Pr. Gedelti Gueiros, mais 10 pastores, recebendo mais oito componentes nessa ocasião. O Conselho trata das necessidades gerais dos mais de 5 mil templos da Igreja Cristã Maranata espalhados pelo mundo, e deste Conselho participam pastores da Grande Vitória, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo.
Durante o culto especial também foi mencionada a missão do pastor e sobre o seu vínculo não profissional, mas voluntário de servir a Deus: pastoreando os membros, que são as ovelhas das igrejas que lhe são confiadas.
O segundo evento, com o mesmo roteiro do anterior, conta também com anúncio nominal dos 200 novos pastores. Além disso, os pastores com mais de 70 anos de idade são homenageados com a entrega de certificados de Pastor Jubilado e Pastor Emérito. No primeiro caso são para aqueles que participaram do início da história da igreja.
Mensagem do Presidente da Instituição
O presidente da instituição, pastor Gedelti Gueiros, também saudou os membros e disse: Hoje, podemos dizer que é um marco, depois de tantas dificuldades vividas durante a pandemia.
Gedelti relembrou de sua ordenação a pastor, em uma igreja da cidade de Vila Velha, onde vivenciou grandes experiências. Fez um breve histórico da formação da Igreja Cristã Maranata, dizendo: Não nos rebelamos contra a tradição, mas entendemos que devíamos nos aprofundar mais na nossa relação com Deus.
O pastor Gedelti também recordou de nomes de pastores valentes, como Jonas José Marques, Manoel dos Passos Barros, Mauro Rodrigues e Itamar Médice, que participaram desde o início da fundação desta igreja. Mencionou que entenderam que Deus queria que levassem a mensagem da volta de Jesus que ultrapassaria continentes, o que hoje é uma realidade para ICM que atua em mais de 180 países.
A transmissão da herança pela ótica bíblica
Ainda como parte dos eventos, o pastor Daniel Moreira entregou uma mensagem com base no texto de Deuteronômio (34:9), acerca da humildade que os pastores devem possuir. Na passagem bíblica, Moisés recebeu um ministério de Deus e aceitou por obediência a ordem divina de não entrar na terra prometida, passando a tarefa a Josué, humildemente. Fechando o culto especial, o pastor deu ênfase na importância da transmissão da herança, que é a Palavra de Deus sendo disseminada de geração a geração até a volta de Jesus Cristo.
Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. De modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Deuteronômio 34:9
Transmissão do culto em multiplataformas
Os eventos especiais são transmitidos, ao vivo, pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no Youtube, Rádio Maanaim e também via satélite, circuito interno de televisão instalado nos templos da ICM. O intuito da transmissão em multiplataformas é de alcançar todos os membros do Brasil e exterior. Sendo assim, todos participam destas festas que marcaram o mês da dedicação, bem como o aniversário da Igreja Maranata.