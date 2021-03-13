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Mato Grosso

Morre de Covid deputado autor de lei contra obrigatoriedade da vacina

Silvio Fávero (PSL), que estava internado desde o dia 4, também se manifestava a favor do uso de medicamentos que não têm eficácia comprovada contra o coronavírus

Publicado em 13 de Março de 2021 às 19:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mar 2021 às 19:23
O deputado estadual Silvio Fávero, em visita de Bolsonaro ao MT em 2020
O deputado estadual Silvio Fávero, em visita de Bolsonaro ao MT em 2020 Crédito: Silvio Fávero/ Divulgação
Morreu no início da tarde deste sábado (13) o deputado estadual do Mato Grosso Silvio Antônio Fávero (PSL), aos 54 anos, por complicações da Covid-19. O parlamentar estava internado desde a quinta-feira da semana passada (4). Segundo a assessoria de imprensa, o quadro de saúde se agravou nesta madrugada, e o deputado teve infecção generalizada.
Silvio Fávero apresentou em fevereiro deste ano um projeto de lei estadual "para assegurar o direto de o cidadão escolher ou não pela sua vacinação". Fávaro também se manifestava a favor do uso de medicamentos que não têm eficácia comprovada contra a Covid-19 e compartilhava publicações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticando medidas de isolamento social.
Em nota, a família do deputado agradeceu por todas as orações e manifestações positivas: "Deus receba em paz nosso grande guerreiro, que bravamente lutou pela vida e hoje, com muita fé em Deus, segue aos braços do Pai Maior".
O governador Mauro Mendes (DEM) lamentou a morte do deputado e anunciou que irá decretar luto oficial de três dias.
"Favero deixou sua marca na história de Mato Grosso, lutando por aquilo que acreditava ser o certo. Um companheiro do estado na busca das melhores condições para os mato-grossenses. Eu e minha esposa desejamos força neste momento de luto à toda família e que Deus possa abençoá-lo e recebê-lo de braços abertos", declarou o governo em nota.

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