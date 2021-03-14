Poucas&Boas: Com avanço da Covid, Pazolini abandona a máscara de acrílico

Pazolini, agora com máscara de pano, visita a Unidade de Saúde de Santo Antônio Crédito: Reprodução de vídeo

prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) deixou de usar a máscara transparente que foi a marca da sua campanha eleitoral e do início da sua gestão na Prefeitura de Vitória. Neste sábado (13), o prefeito acompanhou a vacinação de idosos acima de 75 anos de idade, na Unidade de Saúde de Santo Antônio, com uma máscara de pano reforçada; mais adequada, segundo os especialistas, para conter o novo coronavírus.

Na última quinta-feira (11), a coluna mostrou que o próprio fabricante da máscara de acrílico admitia que seu equipamento não tinha certificação dos órgãos oficiais, como a Anvisa, e nem garantia de eficácia para conter o vírus que está provocando a pandemia de Covid-19. A epidemiologista Ethel Maciel afirmou também à coluna que a máscara transparente não prevenia a infecção do novo coronavírus.

Ouvido pela coluna, Pazolini disse que mudou de máscara porque, admitiu, não há garantia da eficácia da máscara transparente. "Tudo que for para salvar vidas e aumentar a segurança sanitária terá nosso apoio", disse o prefeito.

A máscara transparente que estava sendo usada por Pazolini desde a campanha eleitoral Crédito: Reprodução do Facebook

Agora fica a dúvida: será que diante de tantas evidências e alertas dos especialistas, outras autoridades vão continuar usando a máscara transparente? Afinal, é preciso esconder o sorriso, momentaneamente, para se alegrar por ajudar a preservar vidas.

SHOW NA PANDEMIA?

Alertados, governo do Estado e Prefeitura de Vila Velha impediram a tempo a realização de um mega-show, com várias bandas, que seria realizado em um clube de praia na Prainha, programado para as 16h deste sábado (13). Em tempos de crescimento da pandemia e do número de vítimas da Covid, num evento desse quem iria dar show mesmo seria o novo coronavírus.

FECALI? É ISSO MESMO?

Tem gente estranhando o nome da (bem-vinda) Feira Capixaba do Livro, que, se a pandemia deixar, será realizada a partir de 21 de setembro, na Prainha, em Vila Velha: Fecali. O nome é esquisito mesmo, apesar da boa intenção.

CONFLITO EM BAIXO GUANDU

Polêmica em Baixo Guandu: o prefeito Lastênio Cardoso (Solidariedade) enviou um projeto à Câmara de Vereadores propondo a troca do nome do Parque da Lagoa para “Pereirão”, uma pretensa homenagem ao ex-prefeito Elci Pereira.

CONFLITO EM BAIXO GUANDU 2

Mas tem gente contra a mudança. Na internet, corre um abaixo-assinado, que tem cerca de 600 assinaturas, pedindo aos parlamentares que rejeitem a mudança de nome do principal parque público da cidade do Noroeste do Estado.

SAÚDE NA ESCOLA

Uma escola particular de Vitória, que conta com a assessoria de um pediatra reconhecido, encaminhou um aviso por Whatsapp aos pais de alunos que adotaram o regime presencial, pedindo que crianças e adolescentes que apresentem sintomas respiratórios e diarreia não sejam encaminhados para o colégio. A medida é voltada para garantir a saúde dos estudantes e evitar a suspensão das aulas.

RECADO AOS SEM-NOÇÃO

Outra grande escola, também da rede privada da Capital, pediu, em tom quase dramático, que pais, alunos, professores e funcionários tenham mais consciência no dia a dia e se protejam adequadamente da Covid-19 para não levar a contaminação ao ambiente escolar.

PRESO NO CEARÁ

O foragido capixaba Charles Paulino Batista foi preso em flagrante pela polícia cearense, em Aracati, junto com um comparsa. Ele estava com uma porção de substância com características semelhantes à cocaína, e o outro com maços de cigarros importados.

NÃO ADIANTA FUGIR

Charles Batista, que figurava na lista dos mais procurados desde o ano de 2016, segundo o governo cearense, atravessou mais de 2 mil quilômetros entre Itapemirim (ES) e Aracati (CE) para tentar fugir das autoridades capixabas.

A VEZ DO CONSUMIDOR

Teve gente que aproveitou a semana do consumidor para comprar de tênis a material de limpeza. Sites de vendas ofereciam até 70% de desconto, além de frete grátis.

MEDIDAS EXTREMAS

O prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo (Republicanos), fez um forte aviso. "Não descarto lockdown em Ibatiba. As próximas 72 horas serão importantes para nossa decisão. Colabore usando máscara, higienizando as mãos, garantindo o distanciamento social. Contamos com a união de todos."

ESTÁ RUIM, PODE PIORAR

No ano passado inteiro, Ibatiba acumulava 1.382 casos confirmados de Covid-19. De 1º de janeiro até agora, já foram 912. E contando ainda o que tem por vir…

SAC PMV

A saúde segue sendo alvo de bronca dos pacientes que dependem dos serviços da Prefeitura de Vitória. Mulheres reclamam que não conseguem marcar consultas, como as do preventivo, sem contar as queixas sobre a marcação da vacinação contra a Covid-19.

ENSEADA DO SUÁ

A Enseada do Suá é chamada pelos próprios moradores de bairro fantasma no período da noite. Pouca movimentação e, para completar, a iluminação na região, como na Praça do Papa, está digna de filme de terror.

RODOVIA DAS POÇAS

Leitores da coluna questionam o motivo de a Rodovia do Sol, em Vila Velha, ficar com poças de água em dias de chuva. A via é mais alta e, para completar, não teria razões para passar por esse tipo de situação. Aliás, as calçadas ao longo da estrada não são nada cidadãs.

ALÔ, DNIT-ES!

Por falar em rodovia, o trecho urbano da BR 262, em Cariacica, continua com os semáforos sem sincronia. E no trecho em que a via se encontra com a Rodovia do Contorno, no viaduto, é uma escuridão só.

LEVANTAMENTO DE PREÇOS

Frentistas estão fazendo musculação forçada para trocar os letreiros com os valores dos preços do litro da gasolina – sempre para um patamar acima.

BISPO TOMA POSSE

Será no próximo sábado (20), às 9h, a posse do novo bispo de Cachoeiro, dom Luiz Fernando Lisboa. A cerimônia, que terá presença limitada por causa da pandemia, será transmitida pelas redes sociais da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim e pela Rádio Diocesana FM 95,7.

ALÔ, DOUTOR!