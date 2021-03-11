Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Pazolini usa máscara contra Covid sem garantia do fabricante

Equipamento de proteção usado pelo Prefeito de Vitória também não tem certificação de órgãos oficiais, como a Anvisa

Publicado em 11 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

11 mar 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A máscara transparente usada por Pazolini desde a campanha eleitoral
A máscara transparente usada por Pazolini desde a campanha eleitoral Crédito: Reprodução do Facebook
A máscara transparente utilizada pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), não tem nenhuma certificação de órgão oficial, admite a fabricante do equipamento, a Uni Máscaras. Portanto, o produto não garante a eficácia no combate ao novo coronavírus e às suas variantes mais agressivas.
“O nosso produto visa a proteção e inclusão e foi criado com isso em mente, mas não temos nenhuma certificação oficial”, afirma a empresa, em nota enviada à coluna. A Uni Máscaras admite também que consultou órgãos oficiais, como a Anvisa, mas não obteve da agência de saúde uma resposta positiva. E até laboratórios particulares consultados pela fabricante não endossaram a máscara transparente.
“Contatamos a Anvisa para homologação da máscara, mas eles não têm diretrizes para máscaras transparentes e, portanto, não fornecem homologação e nem posicionamento quanto ao produto. Buscamos também a avaliação de laboratórios particulares, que nos deram a mesma resposta”, diz a Uni Máscaras.
A empresa afirma que consultou infectologistas, mas não obteve uma resposta oficial dos especialistas. “Conversamos com médicos infectologistas que, inclusive, usam a máscara, mas eles também não se posicionam oficialmente devido à sensibilidade e à incerteza do assunto hoje no mundo inteiro.”

Veja Também

Entidades médicas divulgam manifesto em defesa do uso de máscaras

Covid-19: uso disciplinado de máscaras poderia fazer despencar contágio

Casa Branca anuncia distribuição de 25 milhões de máscaras nos EUA

Esses profissionais, cujos nomes não foram revelados, a fabricante diz que eles asseguraram apenas a eficácia da máscara para evitar que o usuário não propague partículas externas. “Não oficialmente, eles consideraram a máscara adequada para o seu fim que é evitar a propagação de partículas por parte do usuário para a parte externa da máscara. Inclusive a aba extra inferior foi observada como sendo eficiente contra a contaminação de superfícies”, destaca a nota.
A máscara transparente custa R$ 62, fora o frete
A máscara transparente custa R$ 62, fora o frete Crédito: Reprodução da internet
A Uni Máscaras diz que “acredita” que sua máscara transparente é mais útil que as de panos, as mais comuns em uso pela população. “Acreditamos que a barreira física da máscara é mais eficaz do que a de pano/tecido por ser feita de um material 100% sólido e por ter fácil higienização. Sabemos que a máscara de pano diminui significativamente a sua eficácia após 3 horas de uso (por ficar umedecida) e que a sua higienização correta antes de reutilização inclui deixar a máscara de molho por 20 a 30 minutos em desinfetante.”

EPIDEMIOLOGISTA DIZ QUE MÁSCARA TRANSPARENTE NÃO PROTEGE

A coluna consultou a doutora em Epidemiologia Ethel Maciel, uma das maiores autoridades do país na área. A professora, pesquisadora e cientista capixaba é enfática: a máscara usada pelo prefeito de Vitória e por outros políticos não previne a contaminação pela Covid.
“Não é nada confiável. Não protege nem ele e nem as pessoas à volta dele. Com as novas variantes a indicação é que passemos a usar máscaras mais filtrantes, do tipo PFF-2 ou N95. Como segunda opção, a cirúrgica”, alerta a especialista e colunista de A Gazeta.
Ethel até elogia a intenção de oferecer acessibilidade (o movimento dos lábios e a expressão facial do usuário ficam visíveis para todos), mas ela reitera que a máscara transparente não protege da contaminação pela Covid. “A máscara precisa ser ajustada. Uma máscara que tem ponto de entrada e saída de ar não serve para proteção contra agentes infecciosos. A ideia de acessibilidade é boa, mas infelizmente, não funciona para proteção do vírus.”

Veja Também

Usar duas máscaras protege mais contra variantes do coronavírus

Por que máscaras com válvulas foram proibidas nos voos no ES?

CDC recomenda uso de duas máscaras para combater variantes do coronavírus

Para ela, os homens públicos, principalmente, devem dar o exemplo à população, ainda mais com as novas cepas do coronavírus surgindo. “Eu já usei uma máscara um pouco diferente dessa com mais ajuste e que visava a acessibilidade de pessoas surdas. Nesse momento, com as evidências que temos sobre as máscaras e principalmente com a emergências das novas variantes mais transmissíveis, as autoridades devem dar o exemplo”, recomenda a epidemiologista.
Aliás, Ethel pondera que nessa fase da pandemia, de altíssima contaminação, as máscaras que devem ser usadas são outras: “É preciso seguir a ciência e usar máscaras mais filtrantes, preferencialmente do tipo PFF-2. A Ciência evoluiu, já sabemos muito mais do que sabíamos no ano passado, e outros países estão distribuindo máscaras PFF-2 para sua população. Eu estou advogando para essas máscaras serem distribuídas no SUS. Enquanto não temos vacinas, isso salva vidas”, afirma.

O QUE DIZ O PREFEITO

O próprio prefeito confiava tanto na máscara que sugeriu à coluna que ouvisse o fabricante. “Pelas informações que recebi, a empresa tem bastante tempo de mercado. Eles são especialistas no assunto”, argumentou Pazolini, que contraiu uma forma mais branda do novo coronavírus logo no começo da pandemia, em abril do ano passado.
O prefeito da Capital disse que tem duas máscaras, que são limpas em intervalos regulares com álcool. No site do fabricante, cada unidade custa R$ 62, fora o frete.
Pelo que se vê, talvez Lorenzo Pazolini, com o agravamento da pandemia, terá que mudar seu hábito e passar a utilizar máscaras mais eficazes contra a Covid. Para proteção deles e de todos à sua volta.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Governadores propõem pacto de enfrentamento à Covid-19

"Vacina que é bom, nada", diz leitor após novo recorde de mortes por Covid

SC suspende envio de pacientes com Covid-19 para tratamento no ES

Lira pede ajuda da China para acelerar combate à Covid-19 no Brasil

Por que o ES ainda não adotou o lockdown para conter a Covid-19?

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Lorenzo Pazolini Prefeitura de Vitória Ethel Maciel Coronavírus no ES Covid-19 Máscara de proteção facial Mutação do Coronavírus Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados