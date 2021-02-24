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Preocupação com variantes

Casa Branca anuncia distribuição de 25 milhões de máscaras nos EUA

O governo norte-americano enviará 25 milhões de máscaras a 1,3 mil centros comunitários dos EUA. O objetivo é reduzir a disseminação das novas variantes do coronavírus

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 15:41

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 fev 2021 às 15:41
Mulher com máscara
Mulher com máscara Crédito: karlyukav/Freepik
O coordenador da resposta da Casa Branca à pandemia, Jeff Zients, anunciou nesta quarta-feira que o governo norte-americano enviará 25 milhões de máscaras a 1,3 mil centros comunitários dos Estados Unidos. O objetivo é reduzir a disseminação das novas variantes do coronavírus, que se espalham de forma mais rápida.
"Usaremos todos os recursos disponíveis para combater a pandemia", afirmou Zients durante uma coletiva de imprensa.
Ao iniciar o pronunciamento, o assessor lamentou as mais de 500 mil vidas de cidadãos americanos perdidas desde o início da crise de saúde. De acordo com ele, o envio das máscaras aos centros comunitários começará em março.
Zients também informou que o governo aumentará a alocação de vacinas contra a Covid-19 para as farmácias. O número de doses semanais enviadas aos estabelecimentos subirá para 2,1 milhões.
A Diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), Rochelle Walensky, que também participou da coletiva, voltou a celebrar a melhora dos indicadores da pandemia. Ela, contudo, alertou para os riscos representados pelas novas variantes.
Segundo Walensky, a média diária de novos casos de covid-19 caiu 25% na semana passada, em relação aos sete dias anteriores. A média diária de mortes, por sua vez, recuou 35% em igual período e base comparativa.

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