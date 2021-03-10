"Vacina que é bom, nada", diz leitor após novo recorde de mortes por Covid

Campanha de vacinação no Brasil ainda caminha a passos lentos Crédito: Torstensimon/ Pixabay

MORTES POR COVID-19

Brasil registra 1.954 mortes por Covid-19 em 24 horas e bate novo recorde (Brasil, 09/03). O pior é a falta de perspectivas de melhora em um país sem governo! (João Paulo de Araujo) . O pior é a falta de perspectivas de melhora em um país sem governo!

Muito triste esta realidade, mas mais triste ainda é ver a quantidade de pessoas que colaboram para esse resultado. Não é uma questão de fechar tudo, mas sim de sair de casa só para casos de necessidade e com responsabilidade, como máscara, higienização das mãos... (Bernadeth Zanotti Cavalcante)

Vacina que é bom, quase nada! Absurdo deixar todos à mercê da sorte!! Sou profissional da saúde e até hoje não consegui me vacinar. Estou quase desistindo de trabalhar por conta dessas novas cepas e dois idosos com comorbidades em casa… não estou tendo outra opção. Vergonha deste país! (Hélio Júnior)

O Brasil acabou de receber mais 50 mil doses, daqui um ou dois meses devem ser aprovadas vacinas de outros laboratórios, e aí, se Deus quiser, no segundo semestre teremos muito mais doses disponíveis, mas isso vai depender muito da logística de cada município. (Jose Henrique Garcia)

VAGAS DE UTI

Santa Catarina suspende envio de pacientes com Covid-19 para tratamento no Espírito Santo (Cotidiano, 09/03). Notícia triste para Santa Catarina e para o Espírito Santo, pois os leitos estão chegando no limite! (Patricia Carla) . Notícia triste para Santa Catarina e para o Espírito Santo, pois os leitos estão chegando no limite!

Aqui no Estado já está ficando sem leito para tratar os doentes daqui, como vai ser? Na minha cidade está morrendo gente de Covid todos os dias e mesmo assim não tem leito disponível. (Eliana da Penha Martins)

Que triste, meu Deus. Queria muito que eles tivessem a chance de se tratar aqui, está difícil em todo lugar. Muito triste ! (Addgo Lacerda)

CHUVAS NO ES

Chuva forte já causa pontos de alagamento na Grande Vitória (Cotidiano, 09/03). Somos um povo que não luta pelos direitos, nem sequer sabemos quais são. Somos facilmente manipulados e aceitamos muito menos do que merecemos. Pagamos altíssimos impostos mas não cobramos a contrapartida dos governantes. (Izabel Reis) . Somos um povo que não luta pelos direitos, nem sequer sabemos quais são. Somos facilmente manipulados e aceitamos muito menos do que merecemos. Pagamos altíssimos impostos mas não cobramos a contrapartida dos governantes.

VACINAS

ES quer comprar doses suficientes para vacinar adultos acima dos 30 anos (Cotidiano, 08/03). O mundo todo sabe que para sairmos da crise econômica e sanitária será preciso vacinar a população, só a equipe liderada por Bolsonaro que ainda não entendeu essa lógica. E ainda manda comprar “na casa da sua mãe”. Lamentável tamanha falta de respeito e empatia de um “líder”. (Solange Bolsanelo) . O mundo todo sabe que para sairmos da crise econômica e sanitária será preciso vacinar a população, só a equipe liderada por Bolsonaro que ainda não entendeu essa lógica. E ainda manda comprar “na casa da sua mãe”. Lamentável tamanha falta de respeito e empatia de um “líder”.

O governo do Estado está fazendo contato com laboratórios e buscando vacinas para diminuir ao máximo o contágio de novas cepas e evitar um lockdown. Está corretíssimo em não esperar o governo federal. Espero que consiga. (Igor Cian)

Esperando o resultado. Casagrande e sua equipe são muito bons de conversa, vamos ver/esperar que resultado sairá dessas “tratativas”, “negociações”... (Rowena Faustini)

SERGIO MORO

De super-herói a futuro incerto no STF: a jornada de Sergio Moro (Política, 10/03). Acho incrível como muitos não veem que essa quadrilha de Curitiba está errada. Esse povo todo sabe que essa quadrilha está errada, mas o ódio pelo Lula e o PT os deixa cegos e odiosos. O ódio e a ignorância os definem. (Alzenita Pereira) . Acho incrível como muitos não veem que essa quadrilha de Curitiba está errada. Esse povo todo sabe que essa quadrilha está errada, mas o ódio pelo Lula e o PT os deixa cegos e odiosos. O ódio e a ignorância os definem.

Manobra safada para desmoralizar a operação que mais prendeu bandidos poderosos neste país. Não nos surpreende ver essa corte montada pelo PT fazendo manobras e burlando todos os poderes em decisão monocrática ou até em conjunto e obtendo resultados que afrontam toda estrutura democrática. Se é que podemos chamar isso de democracia. (Jândolon Possato)

Adivinha quem foi o presidente que enterrou a Lava Jato e ressuscitou Lula candidato? (Carlos Eduardo Dassiê)

MULTA

Lei que multa em até R$ 116 mil "fura-filas" da vacina é aprovada (Política, 09/03). Os deputados poderiam explicar como a lei vai punir as prefeituras que autorizaram a vacinação equivocada de alguns grupos que não estão listados no Plano Nacional. Mesmo após a denúncia, a vacinação continua de grupos que não são da saúde e muitos menos estão na linha de frente da Covid, descumprindo o PNI. (Dhiego Mattos) . Os deputados poderiam explicar como a lei vai punir as prefeituras que autorizaram a vacinação equivocada de alguns grupos que não estão listados no Plano Nacional. Mesmo após a denúncia, a vacinação continua de grupos que não são da saúde e muitos menos estão na linha de frente da Covid, descumprindo o PNI.

Mais uma lei impossível de ser cumprida. Qual funcionário tem dinheiro para pagar essa multa no ES? (Ana Roberto Elesbon)

POLICIAIS

Policiais chamam Bolsonaro de traidor e ameaçam protestos pelo país (Brasil, 09/03). É só doer no bolso que as classes se rebelam. Acredito que o governo federal se viu obrigado a tomar essa atitude pela sua própria incapacidade de gestão. Quanto mais perdura o problema, o dinheiro fica mais escasso. Mais saídas do que entrada de recursos. E, nos cortes, o egoísmo de muitos aflora! (Marcelo dos Santos Lirio) . É só doer no bolso que as classes se rebelam. Acredito que o governo federal se viu obrigado a tomar essa atitude pela sua própria incapacidade de gestão. Quanto mais perdura o problema, o dinheiro fica mais escasso. Mais saídas do que entrada de recursos. E, nos cortes, o egoísmo de muitos aflora!

Detalhe: o governo federal “esqueceu” de incluir na PEC 186 os políticos, os servidores do Judiciário e do Legislativo. Na minha humilde opinião, retirar direitos dos servidores que mais trabalham na pandemia, os servidores da saúde e segurança, é uma tremenda covardia! (Renato Soares)