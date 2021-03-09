Indignação e euforia: leitores comentam decisão do STF sobre Lula

STF anulou processos envolvendo Lula na Lava Jato Crédito: Ricardo Stuckert/ Instituto Lula

Fachin declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar quatro processos que envolvem Lula – o do triplex, o do sítio de Atibaia, o do Instituto Lula e o de doações para o mesmo instituto. A alegação é de os delitos imputados ao ex-presidente não correspondem a atos que envolveram diretamente a Petrobras e, por isso, a Justiça Federal de Curitiba não deveria ser a responsável pelo caso.

A anulação dos processos envolvendo Lula na Operação Lava Jato dividiu as opiniões dos leitores de A Gazeta, nos perfis do jornal nas redes sociais. Confira alguns comentários:

Estou muito feliz que a decisão do ministro Fachin restabelece o caminho saudável da democracia no Brasil! Justiça foi feita! (Gab Kruger)

Isso foi pouco. Aguardando o processo em cima do Moro e do Dallagnol que fizeram todos os trâmites de forma totalmente inconstitucional. Isso foi uma passada de borracha no erro do Judiciário. (Jorge Miguel)

Triste notícia, mais vergonha para o Brasil! Prova de que não existe justiça neste país. Seja quem for, Bolsonaro ou Lula, roubou tem que ir para cadeia. (Gerson Moreira Coelho Jr.)

Seguiremos polarizados! Nós precisamos sair disso, caso contrário o país não vai andar! É possível não ser Lula e não ser Bolsonaro! (João Paulo de Araujo)

Não quer dizer que Lula seja inocente, apenas o processo foi julgado por juízo incompetente. (Felippe Servenini Segrini)

Se pode anular as roubalheira do filho de Bolsonaro, então são direitos iguais. (Jane Cuzzuol)

Esta decisão não tem nada de fazer justiça a Lula ou a quem quer que fosse; foi para livrar Moro. Até porque o PSDB precisa de um nome para 2022. Alguém duvida? (Geraldo Nardi)

Vergonha desse país da impunidade! (Graziely Giacomin)

Lula livre só demonstra a total impunidade deste país. É uma tristeza ver quem quer trabalhar sendo tratado como bandido e os verdadeiros bandidos só se dando bem. Ô, país da vergonha, viu. (Elaine Pessini)

O próprio reconhecimento de que houve sistemáticas violações do devido processo. No fundo a decisão tem como objetivo salvar outras pessoas, não apenas o Lula. O entendimento de que a incompetência anula os atos decisórios é reducionista e superado. (Felipe Ribeiro)

Voltamos ao devido processo legal! Que o julgamento seja feito baseado em provas, não em achismo. (Vitor Feitosa)

Errar é humano. Insistir no erro é coisa de brasileiro mesmo. O que não se fez em 13 anos não se faz em 3 anos, ainda mais no meio de uma crise mundial em plena pandemia. Engraçado que levaram esse tempo todo pra descobrir que o foro não tinha competência. Teve que desmontar a Lava Jato e o STF colocar o pau na mesa pra mostrar pra Bolsonaro quem manda. Não existe salvador da pátria, enquanto a corrupção não for combatida e o povo deixar que ela aconteça em todas as instituições. (Fabiano Monte)

Pode falar que Lula roubou, eu concordo, mas lembrem de falar também que o arroz era R$ 11, a carne R$ 22 o kg e o preço da gasolina acessível. Lembrem também que se hoje tem favelados, pretos e têm mulheres com ensino superior completo foi porque o governo Lula criou oportunidades. Vocês adultos de mais idade já se esqueceram de quando antigamente quem se formava em universidade pública eram apenas os filhinhos de papai? Universidade que deveria incluir todos, apenas classe alta tinha acesso... E olhem hoje. Bolsonaro sem fazer absolutamente nada, e a filharada dele roubando descaradamente. Vamos aos fatos, pobres tinham vez, e não estou nem aí se é direita ou esquerda. Bolsonaro não! (Julia Marcelino)

Para os extremistas, não se esqueçam: não existe somente o Luís Inácio e o "Messias". Há outros nesse meio. (Cintia Cunha Valger)

Por essas e por outras que o país não é levado a sério em lugar nenhum do planeta. É impressionante inocentar um sujo que roubou o país. Meu Deus! Que país é esse? (Nete Roque)

Não tem prova de crime, cara! Vocês querem que um cara fique preso sem provas? O juiz que prendeu ele foi comprovadamente comprado. (Leozinho Drops)

Inversão total dos valores morais. Quem deveria nos defender do que é errado e amoral, glorifica e endeusa os corruptos e desonestos. (Gabriella Vargas Gualberto)

País da impunidade, onde traficante sai pela porta da frente de presídios , onde um condenado em segunda instância não pode ser preso, uma justiça gerida por bandidos de colarinho branco, 11 ministros que só jogam a favor de bandidos… (Edcarlos Mariano)

Gostaria de saber por que no Brasil são sempre os mesmo candidatos. Será que é a população que não sabe escolher? Por que não tem mais candidatos honestos? (Betty Rodrigues )

Engraçado que todo mundo está criticando a Justiça por ter inocentado Lula, mas ninguém critica a falta de investigação no caso do Flavinho Bolsonaro. Seletividade de indignação??? (Matheus Alvarenga)

Governo Bolsonaro pavimentando a volta do Lula. Enterraram a Lava Jato e processaram a força-tarefa. Dallagnol está respondendo processo na justiça e Moro foi escorraçado. A Polícia Federal na mão do amigo do Bolsonaro (que ele colocou lá), Abin fazendo relatório de defesa da familícia... Lira, Nunes Marques, Centrão com o poder… A festa dos ladrões by Bolsonaro. (Leila Soares)