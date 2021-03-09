Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Brasil é muito maior do que Lula e Bolsonaro, afirma Doria
Eleições 2022

Brasil é muito maior do que Lula e Bolsonaro, afirma Doria

Governador de São Paulo pretende se lançar na disputa pela Presidência da República em 2022

Publicado em 09 de Março de 2021 às 08:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 mar 2021 às 08:25
Governador de São Paulo, João Doria
Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo/Flickr
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), criticou nesta segunda (08) a polarização política no país, após decisão do ministro Edson Fachin, do STF, que anulou todas as condenações proferidas contra o ex-presidente Lula pela 13ª Vara Federal da Justiça Federal de Curitiba, responsável pela Lava Jato.
"Bolsonaristas radicais propagam a ideia de que ser contrário ao presidente é ser favorável a Lula, e vice-versa. A polarização favorece os extremistas, que destroem o país. O Brasil é muito maior do que Lula e Bolsonaro"
João Doria (PSDB) - Governador de São Paulo
Doria pretende se lançar ao Planalto em 2022.
Adversário antigo de Lula, a quem já chamou de "bandido", Doria apoiou Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018, adotando forte discurso antipetista. Nos últimos meses, porém, rompeu com o presidente e se tornou um dos principais alvos de ataques de Bolsonaro e seus aliados.

Veja Também

Decisão pró-Lula: críticas, empolgação e frustração no universo político

Após decisão, Bolsonaro diz que povo não quer Lula candidato

Advogados de Lula dizem que decisão reconhece argumento da defesa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Lula João Doria
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Taça EDP das Comunidades chega à sua nona edição em 2026
Eliélson Amorim Santana, homem que matou irmão e atirou contra o sobrinho em Linhares
Homem mata irmão e atira contra sobrinho em Linhares
Unidade do Senac de Cachoeiro de Itapemirim
Senac abre vagas em cursos de qualificação no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados