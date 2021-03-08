Após decisão, Bolsonaro diz que povo não quer Lula candidato

Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva podem se enfrentar nas eleições de 2022 Crédito: Isac Nóbrega | Marlene Bergamo

Horas depois de uma decisão judicial ter reestabelecido os direitos políticos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva , o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse acreditar que o povo brasileiro não quer o petista como vencedor ou candidato nas eleições de 2022.

"Eu acredito que o povo brasileiro não quer sequer ter um candidato como ele em 2022, muito menos pensar numa possível eleição dele", disse o presidente, ao chegar no Palácio da Alvorada

A fala do mandatário foi transmitida pela CNN Brasil.

"As bandalheiras que esse governo [do PT] fez estão claras perante toda a sociedade. Você pode até supor a questão do sítio em Atibaia, do apartamento, mas tem coisa dentro do CNDES que o desvio chegou na casa de meio trilhão de reais, com obras fora do Brasil", afirmou.