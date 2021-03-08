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Disputa

Após decisão, Bolsonaro diz que povo não quer Lula candidato

Para o presidente, as "bandalheiras do PT" estão claras perante a sociedade, e a população não deve querer o petista eleito novamente

Publicado em 08 de Março de 2021 às 18:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 mar 2021 às 18:43
Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva podem se enfrentar nas eleições de 2022 Crédito: Isac Nóbrega | Marlene Bergamo
Horas depois de uma decisão judicial ter reestabelecido os direitos políticos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse acreditar que o povo brasileiro não quer o petista como vencedor ou candidato nas eleições de 2022.
"Eu acredito que o povo brasileiro não quer sequer ter um candidato como ele em 2022, muito menos pensar numa possível eleição dele", disse o presidente, ao chegar no Palácio da Alvorada
A fala do mandatário foi transmitida pela CNN Brasil.
"As bandalheiras que esse governo [do PT] fez estão claras perante toda a sociedade. Você pode até supor a questão do sítio em Atibaia, do apartamento, mas tem coisa dentro do CNDES que o desvio chegou na casa de meio trilhão de reais, com obras fora do Brasil", afirmou.
"Os desvios na Petrobras foram enormes, na ordem de R$ 2 bilhões que o pessoal na delação devolveu. Então foi uma administração realmente catastrófica do PT no governo."

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