Lula já foi inocentado em dois casos da Lava Jato na Justiça Federal do DF

Ex-presidente Lula Crédito: Edilson Junior/Instituto Lula

Na Justiça Federal no Distrito Federal, destino das ações penais contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, há casos da Lava Jato em duas varas federais criminais, a 10ª e a 12ª.

Há um entendimento entre os assessores dos juízes que nelas atuam de que as ações penais relacionadas ao ex-presidente serão distribuídas por sorteio.

O caso conhecido como "Quadrilhão do PT", por exemplo, ficou a cargo do juiz federal Marcus Vinício Reis Bastos, da 12ª Vara. No final de 2019, o magistrado absolveu Lula, a ex-presidente Dilma Roussef, os ex-ministros Antonio Palocci Filho e Guido Mantega, e o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto da acusação de organização criminosa.