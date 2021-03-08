Lula já foi inocentado em dois casos da Lava Jato na Justiça Federal do DF

Na Justiça Federal no Distrito Federal, destino das ações penais contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, há casos da Lava Jato em duas varas federais criminais, a 10ª e a 12ª.
Há um entendimento entre os assessores dos juízes que nelas atuam de que as ações penais relacionadas ao ex-presidente serão distribuídas por sorteio.
O caso conhecido como "Quadrilhão do PT", por exemplo, ficou a cargo do juiz federal Marcus Vinício Reis Bastos, da 12ª Vara. No final de 2019, o magistrado absolveu Lula, a ex-presidente Dilma Roussef, os ex-ministros Antonio Palocci Filho e Guido Mantega, e o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto da acusação de organização criminosa.
Coube à 10ª Vara, por sua vez, analisar a denúncia contra Lula por obstrução de Justiça, acusação feita pelo ex-senador petista e delator Delcídio Amaral. Segundo Delcídio, o ex-presidente teria agido para evitar o acordo de delação premiada de Néstor Cerveró, ex-diretor da Petrobras. Lula foi inocentado em 2018 pelo juiz Ricardo Leite.