Advogados de Lula dizem que decisão reconhece argumento da defesa

Os advogados do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins e Valeska Teixeira Martins, afirmam que "a decisão [de Fachin] que hoje afirma a incompetência da Justiça Federal de Curitiba é o reconhecimento de que sempre estivemos corretos nessa longa batalha jurídica".
Em nota, eles dizem ter recebido a decisão "com serenidade" e que a incompetência da Justiça Federal de Curitiba é "sustentada desde a primeira manifestação escrita que apresentamos nos processos, ainda em 2016".
"A decisão, portanto, está em sintonia com tudo o que sustentamos há mais de 5 anos na condução dos processos. Mas ela não tem o condão de reparar os danos irremediáveis causados pelo ex-juiz Sergio Moro e pelos procuradores da 'Lava Jato' ao ex-presidente Lula, ao Sistema de Justiça e ao Estado Democrático de Direito", escrevem.