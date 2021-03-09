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Batalha jurídica

Advogados de Lula dizem que decisão reconhece argumento da defesa

Mas Cristiano e Valeska Martins acrescentam que ato não repara os danos causados pelo ex-juiz Sergio Moro e pelos procuradores da Lava Jato ao ex-presidente

Publicado em 08 de Março de 2021 às 21:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 mar 2021 às 21:17
Cristiano Zanin
Cristiano Zanin é um dos advogados do ex-presidente Lula: em busca de reparação Crédito: Reuters/Folhapress
Os advogados do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins e Valeska Teixeira Martins, afirmam que "a decisão [de Fachin] que hoje afirma a incompetência da Justiça Federal de Curitiba é o reconhecimento de que sempre estivemos corretos nessa longa batalha jurídica".
Em nota, eles dizem ter recebido a decisão "com serenidade" e que a incompetência da Justiça Federal de Curitiba é "sustentada desde a primeira manifestação escrita que apresentamos nos processos, ainda em 2016".
"A decisão, portanto, está em sintonia com tudo o que sustentamos há mais de 5 anos na condução dos processos. Mas ela não tem o condão de reparar os danos irremediáveis causados pelo ex-juiz Sergio Moro e pelos procuradores da 'Lava Jato' ao ex-presidente Lula, ao Sistema de Justiça e ao Estado Democrático de Direito", escrevem.

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