Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Decisão sobre Lula 'tem potencial para remodelar futuro do Brasil'
Repercussão internacional

Decisão sobre Lula 'tem potencial para remodelar futuro do Brasil'

É como analisa o New York Times diante da possibilidade de o ex-presidente disputar as eleições em 2022; vários jornais no mundo noticiaram a decisão da Justiça

Publicado em 08 de Março de 2021 às 20:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 mar 2021 às 20:43
Na saída de Lula da prisão, uma multidão de manifestantes saudou o ex- presidente empunhando bandeiras do PT gritando palavras de ordem
Lula, quando deixou a prisão, reuniu vários apoiadores em Curitiba Crédito: Estadão Conteúdo | Giuliano Gomes
A decisão sobre Lula foi para as manchetes on-line, quase imediatamente, de latino-americanos como o colombiano El Tiempo e o argentino La Nación, este com o enunciado "Anulam condenações de Lula por corrupção e ele poderá voltar a ser candidato."
Outros argentinos destacaram, como Clarín e Ámbito Financiero, assim como o chileno La Tercera, o espanhol El País, o britânico The Guardian e o alemão Süddeutsche Zeitung, com chamadas semelhantes nas páginas iniciais.
O New York Times  descreveu como "uma decisão com potencial para remodelar o futuro político do Brasil".
"Mr. da Silva, um inflamado líder de esquerda que liderou o Brasil de 2003 a 2010, era o favorito na disputa presidencial de 2018 que acabou sendo vencida por Jair Bolsonaro. Com seus direitos políticos restaurados, Silva deve concorrer contra Bolsonaro na eleição do próximo ano. O atual presidente, um líder polarizador de extrema direita que presta homenagens à ditadura militar no Brasil, enfrentaria um desafio formidável em Lula, um ex-prisioneiro político que continua sendo reverenciado entre os brasileiros pobres."
​Washington Post e outros jornais dos Estados Unidos estamparam o despacho da Associated Press. Jornais franceses como Le Monde recorreram à Agence France-Presse.
A Bloomberg ressaltou a queda na Bovespa e no câmbio, assim como o Financial Times, este dizendo que "o mercado reagiu mal".
Pelo Twitter, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, afirmou que "celebra" o retorno dos direitos políticos de Lula. "Foram anuladas as sentenças proferidas com o único propósito de persegui-lo e eliminá-lo da carreira política", escreveu.
Também publicaram mensagens de apoio ao ex-presidente os líderes do espanhol Podemos, Pablo Iglesias, e da esquerda francesa, Jean-Luc Mélenchon. E a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, se declarou "tão feliz!", porque "fez-se Justiça para Lula".

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Líderes do PT no ES defendem candidatura de Lula em 2022

Decisão pró-Lula: críticas, empolgação e frustração no universo político

Lula já foi inocentado em dois casos da Lava Jato na Justiça Federal do DF

Após anulação das condenações de Lula, bolsa despenca e dólar dispara

Entenda a decisão de Fachin e seus impactos sobre candidatura de Lula

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados