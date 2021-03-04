"Pelo presidente, cavaríamos nossa cova com as próprias mãos", diz leitora

Cemitério público de Manaus, localizado no bairro Tarumã Crédito: Bruno Kelly/Amazônia Real

VACINAS

Ministério da Saúde decide comprar vacinas da Pfizer e da Janssen (Brasil, 03/03). Depois de meses! Precisamos chegar novamente no limite do caos, milhares de mortos, milhares de casos! Essa vacina já podia ter chegado aqui desde o ano passado! Podíamos já ter vacinado milhões de brasileiros! Incompetência máximo do governo federal (Arthur Gasperazzo) . Depois de meses! Precisamos chegar novamente no limite do caos, milhares de mortos, milhares de casos! Essa vacina já podia ter chegado aqui desde o ano passado! Podíamos já ter vacinado milhões de brasileiros! Incompetência máximo do governo federal

Podia colocar Bolsonaro e Pazuello internado dentro de um setor de Covid. Talvez, assim, eles acordassem do sono profundo que estão vivendo. (Malvina Lorencini Rangel)

O governo federal está sentindo a pressão: deveria ser o responsável por coordenar o enfrentamento à pandemia, mas os fatos... ah, os fatos… (Rafael Krohliing Goldner)

O que adianta agora? Não há vacina disponível, simples assim. Detalhe, não sou negacionista não, sou diabético e hipertenso com 60 anos. Desde agosto foi ofertada a vacina e esses genocidas ignoraram. (Júlio Venturim)

Agora? Agora que o caos está se instalando? Ah, mas antes tarde eu que nunca, podem dizer. Já chegou tarde para mais de 250.000 brasileiros. Governo federal incompetente. (Marcelo Simão Schwan)

Agiu pela pressão dos governadores! Pelo presidente, a gente poderia cavar nossa cova com as nossas próprias mãos. Ele não está nem aí. (Karoline Marchiori Mariani)

CONTÁGIO

Covid-19: "Não somos uma ilha", diz Casagrande após recorde de mortes no país (Cotidiano, 03/03). Governador, você acha correto ônibus lotado, pessoas aglomeradas sem noção, máscara usada de enfeite? Enfim, muitos erros partidos de ambas as partes. Tinha que ser mais enérgico, usar policiamento na rua, cobrar da população mais noção e agilizar o máximo com as vacinas. Socorro! (Beatriz Santos Ferreira Ferreira) . Governador, você acha correto ônibus lotado, pessoas aglomeradas sem noção, máscara usada de enfeite? Enfim, muitos erros partidos de ambas as partes. Tinha que ser mais enérgico, usar policiamento na rua, cobrar da população mais noção e agilizar o máximo com as vacinas. Socorro!

Parabéns, governador. O Estado está em boas mãos na área da saúde para enfrentar a Covid. Só falta à população ter consciência e viver com novos hábitos, com prevenção certa. (Rudinho Souza)

Com certeza não somos uma ilha. Precisamos nos cuidar para que nosso Estado também não entre em colapso. (Eni Braga)

VARIANTES

Cientistas comprovam infecção simultânea por duas variantes do coronavírus (Brasil, 03/03). Ainda surgirão muitas variantes, porque a impressão que dá é que as pessoas parecem não estar muito preocupadas com isso, pois do contrário sossegariam em casa e sairiam para o essencial, ao invés de irem para festinhas, comemorações, praia etc. etc. etc. (Fabíola Falchetto) . Ainda surgirão muitas variantes, porque a impressão que dá é que as pessoas parecem não estar muito preocupadas com isso, pois do contrário sossegariam em casa e sairiam para o essencial, ao invés de irem para festinhas, comemorações, praia etc. etc. etc.

E o pessoal fazendo festa, andando sem máscara, aglomeração na Rua da Lama, entre muitas outras situações que estão acontecendo de zero respeito e zero cuidado. Muitas pessoas já morreram, vão esperar morrer mais quantas para tomar alguma providência de verdade? Quanto vale uma vida? (Ana Zucoloto)

PRESO BALEADO

Detento tenta fugir e é baleado por inspetores em Domingos Martins (Polícia, 03/03). Por que não fazem essas audiências por meio virtual? Mais seguro e menos custoso. (Mel Negreiros) . Por que não fazem essas audiências por meio virtual? Mais seguro e menos custoso.

Justamente, esse deve ser o questionamento a ser feito, pois os policiais penais estão de parabéns pelo excelente trabalho, apesar das mazelas que vêm sofrendo com o Estado. Hoje temos tecnologia para se repensar nisso. (João Eduardo Leitão)

Parabéns à polícia, contenção da violência sem precisar retirar a vida, neste caso. Em outras situações, se necessário, o farão. (Carol Tarilonte)

Spray de pimenta ou bala de borracha... não tem?? (Eliana Rodrigues)

TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES

Chega ao ES primeiro paciente com Covid-19 vindo de Santa Catarina (Cotidiano, 03/03). Sou capixaba e moro em Santa Catarina e fico orgulhosa com a atitude de acolhimento do governo e a Saúde do ES. Realmente a situação aqui está muito feia, mas, sim, consequência de pessoas irresponsáveis que de dezembro até o carnaval só festejaram e não respeitaram as normas de segurança e prevenção. Agora a conta está aí! (Alessandra Teixeira) . Sou capixaba e moro em Santa Catarina e fico orgulhosa com a atitude de acolhimento do governo e a Saúde do ES. Realmente a situação aqui está muito feia, mas, sim, consequência de pessoas irresponsáveis que de dezembro até o carnaval só festejaram e não respeitaram as normas de segurança e prevenção. Agora a conta está aí!

Deus os abençoe e restabeleça a saúde de todos para que voltem ao convívio familiar. Aos profissionais da saúde, minhas orações e respeito sempre! Deus os abençoe e guarde! (Dynha Maria)