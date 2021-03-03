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A caminho de audiência

Detento tenta fugir e é baleado por inspetores em Domingos Martins

De acordo com informações da Sejus, o interno teve a tentativa de fuga frustrada por inspetores penitenciários, que precisaram atirar, já que o detento não teria obedecido a ordem de parada

Publicado em 03 de Março de 2021 às 19:52

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

03 mar 2021 às 19:52
Acabou baleado
Preso tenta fugir ao ir para audiência em Domingos Martins Crédito: Internauta
Um detento da Penitenciária Estadual de Vila Velha 1 tentou fugir ao ser encaminhado para uma audiência no Fórum de Domingos Martins, município da região Serrana, e acabou sendo baleado por inspetores penitenciários, que detinham a custódia dele, na tarde desta quarta-feira (03).
De acordo com informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), "o interno teve a tentativa de fuga frustrada por inspetores penitenciários, que precisaram utilizar arma de fogo, já que o detento não teria obedecido a ordem de parada dos agentes". O interno foi atingido na perna e encaminhado para atendimento médico.
Segundo a Sejus, todos os internos em escolta estavam com algemas. O preso que tentou fugir, conseguiu violar as algemas durante o trajeto e tentou empreender fuga ao chegar no destino final.
A Corregedoria da Sejus vai abrir procedimento para apuração do incidente.
Preso tenta fugir ao ir para audiência em Domingos Martins Crédito: Internauta
Ainda segundo a Sejus, V.C.V. está detido desde julho de 2020 e possui registro no sistema prisional desde 2009 por roubo e homicídio. Ele cumpre pena na Penitenciária Estadual de Vila Velha 1.
Também demandada a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), foi informado que, em virtude da custódia do preso caber aos inspetores penitenciários, a Polícia Militar e a Polícia Civil não acompanham o caso.

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