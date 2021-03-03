Detento tenta fugir e é baleado por inspetores em Domingos Martins

Preso tenta fugir ao ir para audiência em Domingos Martins Crédito: Internauta

Um detento da Penitenciária Estadual de Vila Velha 1 tentou fugir ao ser encaminhado para uma audiência no Fórum de Domingos Martins , município da região Serrana, e acabou sendo baleado por inspetores penitenciários, que detinham a custódia dele, na tarde desta quarta-feira (03).

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De acordo com informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) , "o interno teve a tentativa de fuga frustrada por inspetores penitenciários, que precisaram utilizar arma de fogo, já que o detento não teria obedecido a ordem de parada dos agentes". O interno foi atingido na perna e encaminhado para atendimento médico.

Segundo a Sejus, todos os internos em escolta estavam com algemas. O preso que tentou fugir, conseguiu violar as algemas durante o trajeto e tentou empreender fuga ao chegar no destino final.

A Corregedoria da Sejus vai abrir procedimento para apuração do incidente.

Preso tenta fugir ao ir para audiência em Domingos Martins Crédito: Internauta

Ainda segundo a Sejus, V.C.V. está detido desde julho de 2020 e possui registro no sistema prisional desde 2009 por roubo e homicídio. Ele cumpre pena na Penitenciária Estadual de Vila Velha 1.