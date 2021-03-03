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Ocorrências

Em noite violenta, Grande Vitória registra cinco assassinatos e uma tentativa

Pelo menos cinco pessoas foram assassinadas no período entre a noite de terça (02) e madrugada desta quarta (03), de acordo com informações do relatório de ocorrências registradas no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

Publicado em 03 de Março de 2021 às 08:46

Publicado em 

03 mar 2021 às 08:46
Cinco assassinatos foram registrados na Grande Vitória
Tiroteio assustou moradores na região de Cariacica Sede Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
A noite de terça-feira (02) e a madrugada desta quarta-feira (03) foram violentas na Grande Vitória. Pelo menos cinco pessoas foram assassinadas no período, de acordo com informações do relatório de ocorrências registradas no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil.
No DHPP, foram registradas seis ocorrências das 21h20 de terça até as 4h40 de quarta, sendo que cinco foram de homicídios e uma de tentativa de homicídio. Em um desses casos, um homem foi morto na porta de sua casa no bairro Serra Sede, no município da Serra, na noite desta terça-feira (2). Segundo vizinhos, os autores dos disparos teriam sido dois homens em uma moto. Eles conseguiram fugir e, de acordo com a Polícia Militar ainda não foram identificados.
Moradores da região relataram também que os dois suspeitos teriam chegado à Rua Valter Pereira Madruga por volta das 21h, parado em frente ao portão da casa e chamado pelo nome da vítima.

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Quando ele saiu da porta, os suspeitos atiraram várias vezes. Perfurações de bala foram observadas nas paredes da casa e até na geladeira.
Outro bairro que registrou episódios de violência nas últimas horas foi São João Batista, em Cariacica Sede. Uma pessoa foi morta na comunidade. Moradores contaram que começaram a ouvir tiros na tarde desta terça-feira (02) na região entre São João Batista e Morro Novo.
Por volta das 23h, esses tiros se intensificaram. O tiroteio também teve continuidade pela madrugada desta quarta-feira (03). Um vídeo gravado por um morador mostra o barulho dos disparos. Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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