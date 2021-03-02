Guarda Municipal de Vitória deteve os três suspeitos na região da Grande São Pedro Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória

Três homens suspeitos de terem praticado um assalto na tarde desta terça-feira (2) na Ilha do Boi acabaram detidos pouco depois do crime, no bairro Nova Palestina, em Vitória . Os criminosos foram localizados depois do carro utilizado por eles ser reconhecido por meio do circuito de videomonitoramento.

Your browser does not support the audio element. Suspeitos de assalto na Ilha do Boi são presos em Vitória

A câmera de segurança de uma residência registrou o momento em que os assaltantes deixaram a região da Praia da Esquerda, já na divisa com o bairro da Enseada do Suá (veja abaixo). Por meio desse vídeo, a Guarda Municipal identificou a placa do veículo e fez o cadastro dela no sistema da Capital. Por volta das 13h45, o automóvel foi flagrado passando pelas ruas da cidade.

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Logo no início da gravação é possível ver um dos criminosos, que veste camiseta preta e vermelha, entrando no carro prata. De acordo com o inspetor Achiles Prevedello Neto, os outros dois suspeitos detidos ficaram dentro do veículo. Haveria ainda um quarto integrante que não foi localizado.

"Eles assaltaram duas pessoas. Uma das vítimas reconheceu um dos indivíduos. Com os outros isso não foi possível porque permaneceram no automóvel. Segundo ela, os criminosos estavam armados. Porém, no momento da abordagem, nada foi encontrado. Apenas uma quantia em dinheiro", contou o agente.

ENCAMINHAMENTO

Ainda de acordo com inspetor Prevedello, da Guarda Municipal de Vitória, todos os suspeitos são maiores de idade e foram levados para a Delegacia Regional de Vitória.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o suspeito de 20 anos foi autuado em flagrante por roubo qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. "Os outros dois suspeitos foram ouvidos e liberados, após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante", esclareceu.