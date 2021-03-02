Vídeo: motociclista morre após passar por quebra-molas em Ponto Belo

Um motociclista de 35 anos morreu após perder o controle do veículo ao passar em um quebra-molas em Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (28). O acidente foi registrado por câmeras de videomonitoramento e mostram o impacto da queda.
Segundo o registro da Polícia Militar, o acidente ocorreu na Avenida Sebastião Rabelo, no bairro Chapisco. A vítima pilotava a motocicleta de 125 cilindradas quando perdeu o controle e caiu do veículo. O homem morreu no local.
Segundo o delegado Leonardo d'Ávila, o homem não tinha carteira de habilitação. Testemunhas contaram aos policiais que ele tinha ingerido bebida alcoólica.