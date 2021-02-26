Vídeo: pedras se soltam de rocha e rolam em Água Doce do Norte

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Um desprendimento de pedras assustou os moradores da localidade de Vila Augusta, em Água Doce do Norte , Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (26). O caso aconteceu por volta das 12h45.

Uma extensa nuvem de poeira se formou na localidade. O desespero dos moradores foi notado em alguns vídeos. "Gente, olha essa pedra. Eu achei que o mundo estava acabando. misericórdia", disse Josiane Farias de Morais Gonçalves. (Veja acima)

Pedras se desprendem de rocha e assusta moradores de Água Doce do Norte Crédito: Montagem | A Gazeta

Apesar do susto dos moradores, a Defesa Civil esteve no local e constatou que nenhum imóvel foi atingido e ninguém ficou ferido. Um dos vídeos mostra que uma das pedras ficou próxima de uma residência. O órgão explicou ainda que uma família foi orientada a sair de casa para que avaliações sejam feitas.

Pedras se soltam de rocha e rolam em Água Doce do Norte

A Defesa Civil explicou ainda que vai apurar o que ocasionou a ocorrência. Mas o desprendimento das pedras pode ter relação com as fortes chuvas que atingiram o município recentemente.