Vídeo mostra pedra atravessando rua e atingindo loja em Vila Velha

Pedra entra rolando em loja de serviços para automóveis em Vila Velha Crédito: Reprodução | Câmera de segurança

Imagens de câmeras de monitoramento flagraram uma pedra que entrou rolando em uma loja que realiza serviços em automóveis na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha , na última quinta-feira (18).

Além da oficina, o proprietário do estabelecimento informou que a outra loja dele, que fica do lado, também sofreu danos que provocaram o desabamento do teto de gesso.

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De acordo com o diretor das lojas, Isac Vessa, próximo aos estabelecimentos há um terreno em obras. "Lá há uma grande pedra sendo dinamitada. A obra é como um galpão, em frente à rodovia. A trepidação da explosão lá dentro causou a queda da nossa fachada de gesso. Na quinta-feira (18), eles explodiram a pedra, sendo que uma parte voou. A nossa loja fica em frente à obra. Já liguei para a prefeitura, mas vamos ter que entrar com ação contra o dono da obra", contou.

Vessa disse ainda que tentou contato com a prefeitura há mais de 20 dias. "Nós não conhecemos o proprietário do imóvel, mas isso já nos afeta há mais de 40 dias", acrescentou.

Prefeitura Municipal de Vila Velha confirmou que já havia sido procurada pelo proprietário das lojas atingidas e que iria ao local fazer uma vistoria nesta quarta-feira (24). Em nota, negou que na obra fossem usados explosivos, mas disse que notificou a empresa.

"No local, não foi constatado o desmonte com explosivo como informado. A empresa estava realizando desmonte de rochas com fio diamantado e martelinho AA e a atividade foi imediatamente paralisada até que a empresa notificada apresente a Licença Ambiental, o que não foi feito até o momento", explicou a prefeitura, por nota.