AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Sul do ES

Apesar da chuva de terça, nível do Rio Itapemirim diminui em Cachoeiro

Na tarde desta terça-feira (23), o Itapemirim estava 1,37 m acima do nível normal, às 11h desta quarta-feira (24), baixou para 1,12 m

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 12:19

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

24 fev 2021 às 12:19
Segundo a prefeitura, mesmo com o nível do Rio baixando, a Defesa Civil permanece monitorando
Rio Itapemirim com 1,30 m acima do normal nesta terça (23) Crédito: Gustavo Ribeiro/TV Gazeta Sul
Apesar da chuva desta terça-feira (24), o nível do Rio Itapemirim está baixando em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Na tarde desta terça-feira (23), quando pelo menos 11 bairros da cidade ficaram alagados pela forte chuva, o Rio estava 1,37 metro acima do nível normal, nesta quarta-feira (24), às 11h, havia baixado para 1,12 metro.
De acordo com a Defesa Civil Municipal, neste momento, não há risco de transbordo do Rio, que começa a transbordar em pontos mais baixos quando se aproxima dos 3 metros acima do leito normal. A medição do Rio é realizada pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

ATENÇÃO

A Defesa Civil informou ainda que se chover novamente nos municípios da Bacia do Rio Itapemirim, o nível pode voltar a subir e o risco de transbordar pode ocorrer nesta noite e na madrugada de quinta-feira (25).
A população pode acompanhar a medição do nível do Rio Itapemirim no site da prefeitura, no link da Defesa Civil do município. Da madrugada desta quarta-feira (24), até as 11h, o rio baixou 8 cm.

Veja Também

Como está Cachoeiro após a chuva que alagou a cidade em minutos

Rio sobe 4 metros e alaga ruas em São José do Calçado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

alagamento Cachoeiro de Itapemirim chuva
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Instituto Ponte
O Brasil que transforma pessoas
Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira
Filarmônica Moderna Brasileira apresenta sucessos de Michael Jackson em Vitória
Disponível em formato eletrônico, a Autorização Eletrônica de Viagem é exigida para menores de 16 anos
Férias de julho provocam um recorde nos cartórios do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados