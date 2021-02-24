Apesar da chuva de terça, nível do Rio Itapemirim diminui em Cachoeiro

Apesar da chuva desta terça-feira (24), o nível do Rio Itapemirim está baixando em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Na tarde desta terça-feira (23), quando pelo menos 11 bairros da cidade ficaram alagados pela forte chuva, o Rio estava 1,37 metro acima do nível normal, nesta quarta-feira (24), às 11h, havia baixado para 1,12 metro.
De acordo com a Defesa Civil Municipal, neste momento, não há risco de transbordo do Rio, que começa a transbordar em pontos mais baixos quando se aproxima dos 3 metros acima do leito normal. A medição do Rio é realizada pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).
ATENÇÃO
A Defesa Civil informou ainda que se chover novamente nos municípios da Bacia do Rio Itapemirim, o nível pode voltar a subir e o risco de transbordar pode ocorrer nesta noite e na madrugada de quinta-feira (25).
A população pode acompanhar a medição do nível do Rio Itapemirim no site da prefeitura, no link da Defesa Civil do município. Da madrugada desta quarta-feira (24), até as 11h, o rio baixou 8 cm.