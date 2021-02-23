Rio sobe 4 metros e alaga ruas em São José do Calçado

Rio sobre 4 metros e alaga ruas em São José do Calçado Crédito: Defesa Civil Municipal

Segundo a prefeitura municipal, no distrito, apesar dos estragos causados pela força da chuva, ninguém precisou sair de casa e equipes da prefeitura prestaram atendimento nos locais atingidos.

Já na sede, onde o Rio Calçado subiu cerca de 4 metros, algumas ruas próximas à rodoviária ficaram alagadas. De acordo com a prefeitura, a água chegou a entrar em algumas residências, e, por volta das 23h, começou a baixar e o município não registrou desabrigados ou desalojados.

Na manhã desta terça-feira (23), o prefeito Antonio Coimbra (Cuíca) informou que a situação está sob controle e que as estradas estão sendo desobstruídas. A Defesa Civil informou que, em qualquer situação emergencial, a comunidade deve ligar imediatamente para a Defesa Civil pelo número: (22) 9 9944-0369 ou para a Polícia Militar.

Rio sobre 4 metros e alaga ruas em São José do Calçado Crédito: Defesa Civil Municipal

MAIS DE 200 FORA DE CASA EM BOM JESUS DO NORTE

No município vizinho, em Bom Jesus do Norte , o Rio Itabapoana voltou a transbordar na noite desta segunda-feira (22) e algumas ruas foram novamente alagadas. A Defesa Civil municipal informou que 186 pessoas ainda estão desalojadas e 28 estão desabrigadas.

O município de Bom Jesus do Norte já havia enfrentado um alagamento durante o fim de semana, quando o Rio Itabapoana subiu 4 metros. Na manhã desta terça-feira (23), o Rio está baixando e a Defesa Civil do município monitora a situação. Quatro ruas permanecem alagadas e cinco estão afetadas parcialmente.

Atualização Após a publicação desta reportagem, a Defesa Civil de Bom Jesus do Norte atualizou o número de desalojados na cidade, que passou de mais de 200 para 186. O texto foi alterado.