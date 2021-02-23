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Sul do Estado

Rio sobe 4 metros e alaga ruas em São José do Calçado

A chuva que atingiu o município causou alagamentos, além de quedas de árvores e barreiras. Em Bom Jesus do Norte, mais de 200 pessoas estão fora de casa

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 10:40

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

23 fev 2021 às 10:40
A chuva que atingiu o município causou alagamentos e quedas de árvores e barreiras
Rio sobre 4 metros e alaga ruas em São José do Calçado Crédito: Defesa Civil Municipal
A forte chuva que atingiu São José do Calçado, no extremo Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (22), causou quedas de árvores e de barreiras no distrito de São Benedito, além de alagamento na sede do município.
Segundo a prefeitura municipal, no distrito, apesar dos estragos causados pela força da chuva, ninguém precisou sair de casa e equipes da prefeitura prestaram atendimento nos locais atingidos.

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Já na sede, onde o Rio Calçado subiu cerca de 4 metros, algumas ruas próximas à rodoviária ficaram alagadas. De acordo com a prefeitura, a água chegou a entrar em algumas residências, e, por volta das 23h, começou a baixar e o município não registrou desabrigados ou desalojados.
Na manhã desta terça-feira (23), o prefeito Antonio Coimbra (Cuíca) informou que a situação está sob controle e que as estradas estão sendo desobstruídas. A Defesa Civil informou que, em qualquer situação emergencial, a comunidade deve ligar imediatamente para a Defesa Civil pelo número: (22) 9 9944-0369 ou para a Polícia Militar.
A chuva que atingiu o município causou alagamentos e quedas de árvores e barreiras
Rio sobre 4 metros e alaga ruas em São José do Calçado Crédito: Defesa Civil Municipal

MAIS DE 200 FORA DE CASA EM BOM JESUS DO NORTE

No município vizinho, em Bom Jesus do Norte, o Rio Itabapoana voltou a transbordar na noite desta segunda-feira (22) e algumas ruas foram novamente alagadas. A Defesa Civil municipal informou que 186 pessoas ainda estão desalojadas e 28 estão desabrigadas. 
O município de Bom Jesus do Norte já havia enfrentado um alagamento durante o fim de semana, quando o Rio Itabapoana subiu 4 metros. Na manhã desta terça-feira (23), o Rio está baixando e a Defesa Civil do município monitora a situação. Quatro ruas permanecem alagadas e cinco estão afetadas parcialmente.

Atualização

23/02/2021 - 11:53
Após a publicação desta reportagem, a Defesa Civil de Bom Jesus do Norte atualizou o número de desalojados na cidade, que passou de mais de 200 para 186. O texto foi alterado. 

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