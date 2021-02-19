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Chuva no Sul

Idosa e recém-nascido são resgatados de barco após alagamento em Apiacá

Defesa Civil fez o resgate de moradores que tiveram suas casas alagadas. Uma idosa cadeirante e uma mulher com um recém-nascido precisaram de apoio, na manhã desta sexta-feira (19)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 fev 2021 às 16:36

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 16:36

Defesa Civil resgata moradores e animais
Defesa Civil resgatou moradores e animais Crédito: Divulgação
Com a cheia do Córrego Boa Vista, em Apiacá, no extremo Sul do Espírito Santo, casas ribeirinhas ficaram inundadas e moradores precisaram de ajuda da Defesa Civil para deixar as residências, na manhã desta sexta-feira (19). 
O coordenador da Defesa Civil Gildo Feijoli fez o resgate de uma mulher com um recém-nascido, de uma semana de vida. “Ela mora na beira do córrego, que subiu muito, e o primeiro andar da casa estava alagado. A mulher estava no segundo piso, com medo. Por segurança, ela deixou a casa e foi para casa da sogra”, contou o coordenador.
Idosa e recém-nascido são resgatados de barco após alagamento em Apiacá
No bairro José Maria Silveira, uma idosa cadeirante também deixou sua casa com o auxílio da Defesa Civil, por conta dos alagamentos.
Moradores são resgatados de barco após alagamento em Apiacá Crédito: Divulgação
Segundo o coordenador da Defesa Civil, a situação ainda exige atenção, já que a previsão é de chuva para os próximos dias e o Rio Itabapoana ultrapassou a sua cota de transbordo, podendo ocasionar alagamentos nas próximas 24 horas.
As famílias que foram atingidas pela cheia do córrego nesta madrugada estão recebendo auxílio, segundo a Prefeitura de Apiacá.
Moradores são resgatados de barco após alagamento em Apiacá Crédito: Divulgação

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