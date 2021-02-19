Defesa Civil resgatou moradores e animais Crédito: Divulgação

Com a cheia do Córrego Boa Vista, em Apiacá , no extremo Sul do Espírito Santo, casas ribeirinhas ficaram inundadas e moradores precisaram de ajuda da Defesa Civil para deixar as residências, na manhã desta sexta-feira (19).

O coordenador da Defesa Civil Gildo Feijoli fez o resgate de uma mulher com um recém-nascido, de uma semana de vida. “Ela mora na beira do córrego, que subiu muito, e o primeiro andar da casa estava alagado. A mulher estava no segundo piso, com medo. Por segurança, ela deixou a casa e foi para casa da sogra”, contou o coordenador.

Your browser does not support the audio element. Idosa e recém-nascido são resgatados de barco após alagamento em Apiacá

No bairro José Maria Silveira, uma idosa cadeirante também deixou sua casa com o auxílio da Defesa Civil, por conta dos alagamentos.

Moradores são resgatados de barco após alagamento em Apiacá Crédito: Divulgação

Segundo o coordenador da Defesa Civil, a situação ainda exige atenção, já que a previsão é de chuva para os próximos dias e o Rio Itabapoana ultrapassou a sua cota de transbordo, podendo ocasionar alagamentos nas próximas 24 horas.

As famílias que foram atingidas pela cheia do córrego nesta madrugada estão recebendo auxílio, segundo a Prefeitura de Apiacá.