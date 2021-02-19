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As cidades do ES com maior volume de chuva em 24 horas

Boletim emitido pela Defesa Civil mostra os municípios mais atingidos pela chuva no intervalo das 11 horas de quinta-feira (18) até as 11 horas desta sexta-feira (19)
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

19 fev 2021 às 15:27

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 15:27

Chuva causou alagamentos e estragos em Mimoso do Sul, no Espírito Santo
Chuva causou alagamentos e estragos em Mimoso do Sul, no Espírito Santo Crédito: Eliane Freitas | Leitora | A Gazeta
Diante do cenário de continuidade das chuvas no Espírito Santo, o Boletim Extraordinário da Defesa Civil, atualizado às 11h desta sexta-feira (19), identificou os maiores acumulados no intervalo de 24h. A lista apresentada pelo órgão classificou 17 municípios capixabas. São eles:
  1. Ibitirama: 133.40 mm
  2. Apiacá: 111.80 mm
  3. Bom Jesus do Norte: 106 mm
  4. São José do Calçado: 93 mm
  5. Irupi: 88.80 mm
  6. Guaçuí: 88.51 mm
  7. Muqui: 55.20 mm
  8. Mimoso do Sul: 55 mm
  9. Atílio Vivácqua: 46 mm
  10. Jerônimo Monteiro: 41.51 mm
  11. Ibatiba: 41.40 mm
  12. Alegre: 37.54 mm
  13. Cachoeiro de Itapemirim: 36.50 mm
  14. Mucurici: 34.20 mm
  15. Viana: 34.20 mm
  16. Iúna: 34 mm
  17. Castelo: 31.73 mm
Além do ranking, o boletim aponta para os alertas vigentes no Estado, com oito municípios com risco de movimento de massa (IbitiramaSerraSanta LeopoldinaCariacicaVitóriaVila VelhaBom Jesus do Norte e Apiacá) e um município apenas com risco hidrológico (Guaçuí).
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Climatempo e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiram avisos de chuvas intensas para esta sexta-feira (19). O alerta de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem variar de 60 km/h a 100 km/h, é valido para todo o Estado.
Por causa das chuvas e ventos, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Em caso de rajadas de ventos, o Inmet orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e raios e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O alerta também vale para municípios do Rio de Janeiro.

AVISOS METEOROLÓGICOS

Também apresentados pelo Boletim da Defesa Civil, há os seguintes avisos:
  • Risco de vendaval, acumulado de chuva, chuva intensa e tempestade, de nível "Atenção" válido para o Estado, com início às 9h desta sexta (19) e fim no sábado (20), às 09h.
  • Risco de granizo, vendaval, chuva intensa e tempestade, de nível "Atenção" para os municípios de Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna e São José do Calçado. O alerta é válido entre às 12h desta sexta (19) e 3h do sábado (20).
  • Risco de chuva intensa, de nível "Perigo", com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60 a 100 km/h), risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, válido para todo o Estado, entre às 10h20 desta sexta (19) e 10h do sábado (20). 

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