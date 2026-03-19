Temporal de 2h alaga ruas e enche rio em Domingos Martins

Chuvas intensas atingiram a cidade de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (19). No bairros Centro e Campinho, o temporal começou por volta do meio-dia e durou até perto das 14h, segundo o servidor público Giovanni Piolli. Após uma pequena pausa, a chuva recomeçou com menos intensidade e prossegue na cidade.

Já no distrito de Biriricas, um morador que preferiu não se identificar registrou em vídeo (veja acima) a cheia de um rio. Ele contou que a chuva forte veio acompanhada de raios e relâmpagos e durou cerca de uma hora. "Muita água mesmo, uma chuva fora do normal. Agora está aquela 'chuvinha mansa', mas não para de chover e o rio está enchendo", disse.