Temporal de 2h alaga ruas e enche rio em Domingos Martins
Chuvas intensas atingiram a cidade de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (19). No bairros Centro e Campinho, o temporal começou por volta do meio-dia e durou até perto das 14h, segundo o servidor público Giovanni Piolli. Após uma pequena pausa, a chuva recomeçou com menos intensidade e prossegue na cidade.
Já no distrito de Biriricas, um morador que preferiu não se identificar registrou em vídeo (veja acima) a cheia de um rio. Ele contou que a chuva forte veio acompanhada de raios e relâmpagos e durou cerca de uma hora. "Muita água mesmo, uma chuva fora do normal. Agora está aquela 'chuvinha mansa', mas não para de chover e o rio está enchendo", disse.
De acordo com a Defesa Civil Municipal, o transbordamento de um córrego também alagou a Vila de Santa Isabel. Equipes do órgão seguem atendendo aos chamados dos moradores e um levantamento oficial será divulgado ao final dos trabalhos.