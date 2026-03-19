Temporal de meia hora gera transtornos em Linhares

Ruas ficaram alagadas e houve queda de galhos Crédito: Leitor/A Gazeta

Um temporal atingiu Linhares, na região Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (19), e provocou alagamentos em ruas de diversos bairros e também no Centro da cidade. Vídeos enviados por moradores mostram casas e estabelecimentos comerciais invadidos pela água. Em frente à prefeitura, galhos de uma árvore caíram sobre um carro.



De acordo com relatos, o temporal durou cerca de 30 minutos e, após a chuva, o nível da água começou a baixar.