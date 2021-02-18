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Previsão do tempo

Fim de semana deve ser de queda nas temperaturas e chuva no ES

Zona de Convergência do Atlântico Sul mudou o clima no Espírito Santo e tempo deve seguir fechado até segunda-feira (22)
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

18 fev 2021 às 13:32

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 13:32

Chuva forte atinge Vitória e deixa ruas alagadas
Tempo deve permanecer fechado e com chuva Crédito: Fernando Madeira
Tempo fechado, chuva e temperaturas em queda. Assim promete ser o fim de semana do capixaba. Em tempos de pandemia, um bom estímulo para ficar em casa, preparar a pipoca, ver um bom filme ou colocar a série preferida em dia. 
De acordo com Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo deve seguir instável em todo o Espírito Santo pelo menos até segunda-feira (22). A mudança no clima ocorre em função de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que tem aumentado as nuvens no Estado.

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"Ainda vai continuar instável até o começo da semana que vem. A gente está começando a ser influenciado pela Zona de Convergência do Atlântico Sul. Entre hoje (quinta) e amanhã (sexta), há expectativa de pancadas de chuva com trovoadas, rajadas de vento e descargas elétricas em boa parte do Estado", afirma o meteorologista Hugo Ramos.
Nesta sexta-feira (19), o aumento de nuvem durante o dia pode provocar chuva a partir da tarde em todas as regiões do Espírito Santo. As temperaturas vão variar entre 22 °C e 35 °C.

TEMPERATURA DIMINUI NO SÁBADO

É no sábado (20) que a temperatura diminui em todas as regiões capixabas. O tempo vai seguir fechado e, embora não faça frio, o clima deve ficar ameno.
"Não é que o friozinho vai se instalar, mas teremos a diminuição da amplitude térmica, que é a diferença entre máximas e mínimas. As temperaturas mínimas tendem a aumentar e as máximas a diminuir"
Hugo Ramos - Meteorologista do Incaper

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Assim, no sábado (20), os termômetros devem ficar entre 23 °C e 29 °C na Grande Vitória. Já na Região Sul, as temperaturas vão variar entre 21°C e 28°C, enquanto na Região Serrana a máxima não deve passar de 23 °C nas áreas mais altas. 
Nas regiões Norte e Noroeste deve fazer uma pouco mais de calor, apesar do tempo fechado. A mínima prevista é de 23 °C, com máxima de 35 °C.
No domingo (21) e na segunda-feira (22), a situação deve se repetir. O tempo só deve voltar a abrir a partir de terça-feira (23).
"Até segunda deve seguir com tempo fechado. Terça, com o enfraquecimento da Zona de Convergência do Atlântico Sul, as nuvens começam a aparecer, mas não se descarta chuva pontual em alguns pontos do Estado", conclui o meteorologista.

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