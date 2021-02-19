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Chuva em Alegre: volume de água na Cachoeira da Fumaça impressiona

Segundo funcionários do parque estadual, a vazão começou a aumentar desde a tarde de quinta-feira (18), quando começou a chover na região; veja vídeo
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 fev 2021 às 15:35

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 15:35

Cachoeira da Fumaça, em Alegre
Cachoeira da Fumaça, em Alegre Crédito: Amarildo Praça
O volume de água registrado no início da tarde desta sexta-feira (19) no Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça, em Alegre, na Região do Caparaó, impressionou quem passou por lá hoje. Segundo funcionários do local, a vazão começou a aumentar desde a tarde de ontem, quando começou a chover.
Segundo o parque estadual, a visita de turistas não está suspensa, mas as pessoas não conseguem chegar ao ponto onde comumente tomam banho, pela força da nuvem de água que se forma com a queda d’água sobre as rochas.
O parque protege nascentes e remanescentes florestais de parte da bacia hidrográfica do rio Braço Norte Direito, um dos principais afluentes do rio Itapemirim. A cachoeira de 144 metros de altura é considerada a maior do Espírito Santo com água perene.
Em Alegre, segundo a Defesa Civil, houve deslizamento de terra nos fundos de duas residências nos bairros Vila Alta e Vila do Sul. Equipes aguardam a melhora do tempo, para realizar a limpeza. Não há registros de alagamentos até o momento.

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