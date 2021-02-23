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Levado pela correnteza

Vídeo: morador é resgatado após tentar atravessar ponte no ES

O homem, que estava com uma bicicleta, tentou atravessar uma ponte quando foi levado pela força da água. Ele ficou preso em uma árvore até ser resgatado no município de São José do Calçado
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

23 fev 2021 às 12:50

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 12:50

O morador tentou atravessar uma ponte, quando foi levado pela força da água. Ficou preso em uma árvore
Homem é resgatado em São José do Calçado Crédito: Montagem/A Gazeta
Um morador de São José do Calçado, no extremo Sul do Espírito Santo, passou por um grande susto na noite desta segunda-feira (22). Ele foi arrastado pela força da água que passava por cima de uma ponte, durante a enchente do Rio Calçado e precisou ser resgatado pela equipe da Defesa Civil.
O vídeo registrado no momento do resgate viralizou na região e mostra o alívio do homem quando conseguiu sair de dentro da água. Segundo o prefeito do município, Antônio Coimbra (Cuíca), o homem é conhecido na cidade como Tito e estava voltando para casa quando tudo isso aconteceu.
Coimbra contou ainda que o Tito estava de bicicleta quando foi arrastado e ficou preso em uma árvore. O resgate foi feito com apoio da Defesa Civil de Guaçuí. No vídeo, é possível ver Tito feliz em ser resgatado e contando que a bicicleta foi levada pela água.

RIO CALÇADO SUBIU 4 METROS

Rio Calçado subiu cerca de 4 metros na sede do município, nesta segunda-feira (22), e algumas ruas próximas à rodoviária ficaram alagadas. De acordo com a prefeitura, a água chegou a entrar em algumas residências e, por volta das 23h, começou a baixar. Ainda segundo a prefeitura, o município não registrou desabrigados ou desalojados.
A chuva que atingiu o município causou alagamentos e quedas de árvores e barreiras
Rio sobre 4 metros e alaga ruas em São José do Calçado Crédito: Defesa Civil Municipal

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