Vídeo: morador é resgatado após tentar atravessar ponte no ES

Um morador de São José do Calçado, no extremo Sul do Espírito Santo, passou por um grande susto na noite desta segunda-feira (22). Ele foi arrastado pela força da água que passava por cima de uma ponte, durante a enchente do Rio Calçado e precisou ser resgatado pela equipe da Defesa Civil.
O vídeo registrado no momento do resgate viralizou na região e mostra o alívio do homem quando conseguiu sair de dentro da água. Segundo o prefeito do município, Antônio Coimbra (Cuíca), o homem é conhecido na cidade como Tito e estava voltando para casa quando tudo isso aconteceu.
Coimbra contou ainda que o Tito estava de bicicleta quando foi arrastado e ficou preso em uma árvore. O resgate foi feito com apoio da Defesa Civil de Guaçuí. No vídeo, é possível ver Tito feliz em ser resgatado e contando que a bicicleta foi levada pela água.
RIO CALÇADO SUBIU 4 METROS
O Rio Calçado subiu cerca de 4 metros na sede do município, nesta segunda-feira (22), e algumas ruas próximas à rodoviária ficaram alagadas. De acordo com a prefeitura, a água chegou a entrar em algumas residências e, por volta das 23h, começou a baixar. Ainda segundo a prefeitura, o município não registrou desabrigados ou desalojados.