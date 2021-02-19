Vídeo: chuva provoca alagamento em bairros de Linhares

O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, registrou alguns pontos de alagamento após as fortes chuvas que atingiram a cidade na tarde desta sexta-feira (18). No bairro Shell, um morador chegou a usar bote. A chuva durou pouco mais de meia hora, mas também provocou transtornos nos bairros Pó do Shell, Colina e Três Barras.
Apesar do temporal, a Defesa Civil de Linhares disse que, até o momento, não registrou acionamento no município, mas que os moradores precisam ficar atentos, já que existe um alerta de mais chuva forte para a região.
Em caso de situação de perigo, a Defesa Civil de Linhares recomendou que os moradores façam contato pelos telefones: 153 (Guarda Civil Municipal), 193 (Corpo de Bombeiros), 99983 5661 (Plantão 24 horas) ou 3372 1829 (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Linhares).