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Temporal

Vídeo: chuva provoca alagamento em bairros de Linhares

Em uma das ruas, morador chegou a usar bote; não houve acionamentos na Defesa Civil, mas o alerta de temporais permanece no fim de semana
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

19 fev 2021 às 19:34

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 19:34

Chuva forte causa alagamentos em Linhares
Chuva forte causa alagamentos em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta
O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, registrou alguns pontos de alagamento após as fortes chuvas que atingiram a cidade  na tarde desta sexta-feira (18).  No bairro Shell, um morador chegou a usar bote. A chuva  durou pouco mais de meia hora, mas também provocou transtornos nos bairros  Pó do Shell, Colina e Três Barras.
Apesar do temporal, a Defesa Civil de Linhares disse que, até o momento, não registrou acionamento no município, mas que os moradores precisam ficar atentos, já que existe um alerta de mais chuva forte para a região.
Morador usou bota em uma das ruas de Linhares
Morador usou bote em uma das ruas de Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta
Em caso de situação de perigo, a Defesa Civil de Linhares recomendou que os moradores façam contato pelos telefones: 153 (Guarda Civil Municipal), 193 (Corpo de Bombeiros), 99983 5661 (Plantão 24 horas) ou 3372 1829 (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Linhares).

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