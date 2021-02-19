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Chuva forte causa alagamentos em Mimoso do Sul

Por conta da enchente, moradores precisaram suspender os móveis de casa e até eletrodomésticos; alerta de chuva vigente também vale para o município

Publicado em 

18 fev 2021 às 22:03

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 22:03

Chuva causou alagamentos e estragos em Mimoso do Sul, no Espírito Santo
Chuva causou alagamentos e estragos em Mimoso do Sul, no Espírito Santo Crédito: Eliane Freitas
O município de Mimoso do Sul registrou vários pontos de alagamento na noite desta quinta-feira (18) após as fortes chuvas que atingiram a cidade. De acordo com a leitora Eliane Freitas, que entrou em contato com a reportagem de A Gazeta, uma chuva intensa começou às 18h e causou estragos para alguns vizinhos.
"A chuva está destruindo Mimoso do Sul. Está cheio de água no Centro e no Morro da Palha. Está um transtorno aqui em Mimoso. As pessoas estão sendo solidárias umas com as outras. A partir das 18h, começou uma chuva intensa", informou.
Nas imagens enviadas por Eliane é possível observar que o nível da água é assustador. Por conta da enchente, moradores precisaram suspender os móveis de casa e até eletrodomésticos. Por volta das 21h, a chuva cessou no município, mas a situação dos rios também preocupa. "Os rios estão bem cheios e as ruas bem alagadas", finalizou a moradora.

Chuva em Mimoso do Sul

ALERTA DE CHUVA

Um alerta de chuvas intensas com potencial perigo foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia nesta quinta-feira (18) e é válido, também, para Mimoso do Sul. O alerta vale até às 10h de sexta-feira (19). A previsão é de que chova entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 10 milímetros por dia.
Também são esperados ventos intensos de até 100 quilômetros por hora. Há, ainda, o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

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