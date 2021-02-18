Chuva derruba árvore e forma pontos de alagamento em Cachoeiro

Além da chuva rápida, que durou cerca de 15 minutos, ventos fortes e descargas elétricas também caíram sobre a cidade no final da tarde. Segundo a Defesa Civil de Cachoeiro, a queda da árvore aconteceu na Rua Jerônimo Ribeiro, no bairro Amarelo e deixou a via com trânsito em 'pare e siga'. Servidores foram acionados para limpar a via.