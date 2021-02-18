Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
#ChuvaNoES

Chuva derruba árvore e forma pontos de alagamento em Cachoeiro

Além da chuva rápida, que durou cerca de 15 minutos, ventos fortes e descargas elétricas também caíram sobre a cidade no final da tarde desta quinta-feira (18)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 fev 2021 às 19:23

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 19:23

árvore a
Árvore caiu na Rua Jerônimo Ribeiro, no bairro Amarelo Crédito: Reprodução/ foto leitor
A chuva rápida em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (18) provocou a queda de uma árvore sobre um carro e causou pontos de alagamentos.  Ninguém ficou ferido.
Além da chuva rápida, que durou cerca de 15 minutos, ventos fortes e descargas elétricas também caíram sobre a cidade no final da tarde. Segundo a Defesa Civil de Cachoeiro, a queda da árvore aconteceu na Rua Jerônimo Ribeiro, no bairro Amarelo e deixou a via com trânsito em 'pare e siga'. Servidores foram acionados para limpar a via.
Avenida Francisco Lacerca de
Avenida Francisco Lacerca de Crédito: Foto leitor
Outra ocorrência de queda de galhos foi registrada próximo a um shopping, segundo a Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros foi acionado para dar apoio e a Guarda Municipal para auxiliar no trânsito.
A Avenida Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, e a entrada no bairro Gilson Carone registraram pontos de alagamento.

Veja Também

Fim de semana deve ser de queda nas temperaturas e chuva no ES

Com chuva, Terminal de Itaparica fica com poças d'água e sem luz

Vias da Grande Vitória amanhecem com pontos de interdição por causa da chuva

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

alagamento Cachoeiro de Itapemirim chuva Chuva no ES defesa civil guarda municipal ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
“O ativo intangível é o que conecta as marcas às pessoas”, diz Luiz Lara, autor e publicitário
Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses
Imagem de destaque
Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados