Chuva causa alagamento e interdita parcialmente rodovia em Pancas

Correção
21/02/2021 - 1:34
Esse texto afirmava anteriormente, de forma equivocada, que a rodovia ES 341 estava interditada na manhã deste domingo (21). Contudo, a interdição afetou a ES 334, segundo a Defesa Civil. Na ES 341 houve uma queda de barreira no sábado (21) que foi solucionada no mesmo dia. Ambas estradas passam por Pancas. A matéria foi corrigida.
Bairros ficaram alagados e duas rodovias – a ES 334 e a ES 341 – ficaram interditadas por causa da forte chuva que caiu no município de Pancas, no Noroeste do Estado, durante a noite desse sábado (20). De acordo com a Defesa Civil municipal, foram 90 milímetros em apenas três horas.
Fotos e vídeos feitos por leitores de A Gazeta mostram ruas e avenidas do Centro tomadas pela água. O Rio Pancas, que corta a cidade, transbordou e atingiu algumas casas que ficam próximas à margem. No entanto, não há registro de desabrigados ou desalojados.
Após chuva forte no sábado (20), Pancas sofre com alagamentos
O coordenador da Defesa Civil de Pancas, Leandro da Rocha Vieira, informou que a chuva começou por volta das 18h30 e que alagamentos foram registrados também no bairro Vila Nova e Operários. "Agora, as ruas só precisam ser lavadas, mas a situação já voltou ao normal", afirmou, na manhã deste domingo (21).
Em relação às rodovias, a ES 341 sofreu com a queda de uma barreira perto à entrada do Córrego Paranazinho. A liberação da via aconteceu no próprio sábado (20) à noite. Já a ES 334, que liga a sede do município ao distrito de Vila Verde, só foi totalmente liberada na manhã deste domingo (21), após uma interdição parcial pelo mesmo motivo.
Morador da Zona Rural de Pancas, o estudante João Antônio Valeriano teve dificuldades para voltar para a casa na noite desse sábado (20). "A chuva foi muito forte, com muitos raios. Vários rios do interior estavam cheios. A situação estava complicada, precisei tomar mais cuidado", contou.
De acordo com informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é de mais chuva neste domingo (21). A instabilidade diminuirá na segunda-feira (22), com precipitação prevista apenas para "alguns momentos". Já na terça-feira (23), a região Noroeste deve ter tempo firme.