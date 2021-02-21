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Chuva causa alagamento e interdita parcialmente rodovia em Pancas

De acordo com a Defesa Civil da cidade, foram 90 mm em apenas três horas no sábado (20). Rodovia ES 334 foi liberada na manhã desde domingo (21)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

21 fev 2021 às 08:59

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 08:59

Correção

21/02/2021 - 1:34
Esse texto afirmava anteriormente, de forma equivocada, que a rodovia ES 341 estava interditada na manhã deste domingo (21). Contudo, a interdição afetou a ES 334, segundo a Defesa Civil. Na ES 341 houve uma queda de barreira no sábado (21) que foi solucionada no mesmo dia. Ambas estradas passam por Pancas. A matéria foi corrigida.
Bairros ficaram alagados e duas rodovias – a ES 334 e a ES 341 – ficaram interditadas por causa da forte chuva que caiu no município de Pancas, no Noroeste do Estado, durante a noite desse sábado (20). De acordo com a Defesa Civil municipal, foram 90 milímetros em apenas três horas.
Fotos e vídeos feitos por leitores de A Gazeta mostram ruas e avenidas do Centro tomadas pela água. O Rio Pancas, que corta a cidade, transbordou e atingiu algumas casas que ficam próximas à margem. No entanto, não há registro de desabrigados ou desalojados.

Após chuva forte no sábado (20), Pancas sofre com alagamentos

O coordenador da Defesa Civil de Pancas, Leandro da Rocha Vieira, informou que a chuva começou por volta das 18h30 e que alagamentos foram registrados também no bairro Vila Nova e Operários. "Agora, as ruas só precisam ser lavadas, mas a situação já voltou ao normal", afirmou, na manhã deste domingo (21).
Em relação às rodovias, a ES 341 sofreu com a queda de uma barreira perto à entrada do Córrego Paranazinho. A liberação da via aconteceu no próprio sábado (20) à noite. Já a ES 334, que liga a sede do município ao distrito de Vila Verde, só foi totalmente liberada na manhã deste domingo (21), após uma interdição parcial pelo mesmo motivo.
Morador da Zona Rural de Pancas, o estudante João Antônio Valeriano teve dificuldades para voltar para a casa na noite desse sábado (20). "A chuva foi muito forte, com muitos raios. Vários rios do interior estavam cheios. A situação estava complicada, precisei tomar mais cuidado", contou.
De acordo com informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é de mais chuva neste domingo (21). A instabilidade diminuirá na segunda-feira (22), com precipitação prevista apenas para "alguns momentos". Já na terça-feira (23), a região Noroeste deve ter tempo firme.

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