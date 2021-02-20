Moradores de distrito de Marechal Floriano reclamam da falta de energia

EDP associa falta de energia às chuvas na região de Marechal Floriano Crédito: Internauta

Desde a última terça-feira (16), moradores do distrito de Bom Jesus, em Marechal Floriano , município da região Serrana, têm reclamado da falta de energia na região. Até este sábado (20) a situação não foi completamente normalizada na localidade.

De acordo com o piloto de aeronave Pedro Murtha, de 29 anos, os moradores já abriram reclamações na EDP, concessionária responsável pelo serviço. "Na terça falaram que estavam com equipe no local. Mas uma área grande foi afetada e somente alguns pontos tiveram a volta da luz. Tenho um tio diabético, que guarda insulina na geladeira e está perdendo o medicamento. Ele teve que ir para a casa de parentes. Está complicado e perdemos alimentos também, já que a geladeira desde terça está desligada", relatou.

Demandada pela reportagem, a EDP informou, em nota, que dez clientes pontuais e isolados na localidade tiveram o fornecimento de energia interrompido, devido aos temporais que atingiram a região nos últimos dias.

Concessionária enfrenta dificuldades para acessar zona rural em Marechal Floriano Crédito: Divulgação | EDP

Segundo a empresa, equipes técnicas foram ao local para recompor a rede elétrica afetada e normalizar o fornecimento de energia. "Equipes técnicas seguem em campo trabalhando 24 horas na localidade, desde a última terça-feira (16), para recompor a rede elétrica que foi afetada pela queda de árvores e galhos, que causaram a quebra de postes e avarias em transformadores, além do rompimento de cabos. A região também foi afetada por um elevado número de descargas atmosféricas".

Acesso à zona rural em Marechal Floriano é dificultado após fortes chuvas Crédito: Divulgação | EDP