Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Região Serrana

Moradores de distrito de Marechal Floriano reclamam da falta de energia

Sem luz desde a última terça-feira (16), até este sábado (20) a situação não tinha sido completamente normalizada. EDP informou que enfrenta dificuldades para acessar zona rural

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 18:44

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

20 fev 2021 às 18:44
Em Ibitirama, Apiacá e Bom Jesus do Norte, choveu mais de 100.00mm nas últimas 24 horas
EDP associa falta de energia às chuvas na região de Marechal Floriano Crédito: Internauta
Desde a última terça-feira (16), moradores do distrito de Bom Jesus, em Marechal Floriano, município da região Serrana, têm reclamado da falta de energia na região. Até este sábado (20) a situação não foi completamente normalizada na localidade.
De acordo com o piloto de aeronave Pedro Murtha, de 29 anos, os moradores já abriram reclamações  na EDP, concessionária responsável pelo serviço. "Na terça falaram que estavam com equipe no local. Mas uma área grande foi afetada e somente alguns pontos tiveram a volta da luz. Tenho um tio diabético, que guarda insulina na geladeira e está perdendo o medicamento. Ele teve que ir para a casa de parentes. Está complicado e perdemos alimentos também, já que a geladeira desde terça está desligada", relatou.
Demandada pela reportagem, a EDP informou, em nota, que dez clientes pontuais e isolados na localidade tiveram o fornecimento de energia interrompido, devido aos temporais que atingiram a região nos últimos dias.
Chuva no ES
Concessionária enfrenta dificuldades para acessar zona rural em Marechal Floriano Crédito: Divulgação | EDP
Segundo a empresa, equipes técnicas foram ao local para recompor a rede elétrica afetada e normalizar o fornecimento de energia. "Equipes técnicas seguem em campo trabalhando 24 horas na localidade, desde a última terça-feira (16), para recompor a rede elétrica que foi afetada pela queda de árvores e galhos, que causaram a quebra de postes e avarias em transformadores, além do rompimento de cabos. A região também foi afetada por um elevado número de descargas atmosféricas".
Chuva no ES
Acesso à zona rural em Marechal Floriano é dificultado após fortes chuvas Crédito: Divulgação | EDP
"A Concessionária reforça que está tentando acesso diariamente a todos os clientes, com o efetivo de atendimento reforçado em toda região, porém muitos consumidores estão isolados e não é possível acesso pelas estradas que estão bloqueadas por árvores, excesso de lama e desabamentos de terras. Informa também que está acompanhando a situação 24 horas e, assim que o acesso for possível, irá normalizar prontamente o fornecimento de energia elétrica.", informou a EDP.

Veja Também

Vídeo: Volume de água em cachoeiras do Sul do ES impressiona

Bombeiros buscam garoto de 14 anos que sumiu ao atravessar rio em Fundão

Escorpiões assustam moradores de condomínio em Cachoeiro de Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES edp Marechal Floriano
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu
Imagem BBC Brasil
O zoológico de Moctezuma que surpreendeu os espanhóis há 500 anos — e que só agora começamos a entender
Imagem de destaque
Escalador é resgatado por helicóptero após cair em monte no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados