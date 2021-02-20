Escorpiões assustam moradores de condomínio em Cachoeiro de Itapemirim

Escorpião é encontrado em condomínio em Cachoeiro de Itapemirim. Crédito: Matheus Martins/ TV Gazeta Sul

Moradores do condomínio Otílio Roncete, localizado no bairro Doutor Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , estão preocupados com o aparecimento constate de escorpiões nos apartamentos.

Segundo os moradores, a presença de um grande matagal em terrenos vizinhos com a presença de lixos e entulhos seria um grande atrativo para os animais.

Na residência da dona de casa, Poliana Santana a atenção foi redobrada depois de passar por um susto gerado pelo aparecimento do animal peçonhento. "Minha filha de apenas seis anos estava brincando na sala de casa quando encontrou um escorpião no meio da brincadeira. Ainda bem que conseguimos ver a situação antes que uma tragédia acontecesse", relata.

A presença constante dos "animais" pelo condomínio fez com que outra moradora do térreo do local, a autônoma Maria Alzira, ficasse ainda mais preocupada. De acordo com a autônoma, o acesso às residências mais baixas é ainda mais fácil.

"Todos os dias eu faço a limpeza do corredor da minha casa e em uma das faxinas, ao bater o tapete para tirar a poeira do local veio a surpresa nada agradável de se ver. Depois disso fico ainda mais preocupada", alega.

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Segundo a bióloga Cinthia Teixeira, o aparecimento constante desses animais pode estar relacionado diretamente à presença de queimadas e lixos excessivos nos locais próximos às residências. "Esse animal invertebrado se alimenta de insetos, como baratas, e geralmente busca um local seco e escuro para se abrigar. Madeira e entulho acumulados, mato alto e lixo são as principais opções", acrescenta.

Para evitar que eles procriem é importante ter cuidado e manter o local limpo. Além disso também é importante lembrar que o não é recomendado o uso de produtos químicos (pesticidas) ou inseticidas para o controle de escorpiões.

Os produtos , além de não possuírem, eficácia comprovada para o controle, podem fazer com que eles deixem seus esconderijos, aumentando a chance de acidentes. O recomendado é usar sempre um objeto para matar ou conter o animal, mas nunca pegá-lo na mão.

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Cachoeiro informou por meio de uma nota que, para evitar a entrada dos escorpiões nas casas e apartamentos, a recomendação é de usar telas em ralos de chão, pias e tanques, além de vedar as frestas nas paredes e colocar soleiras nas portas.

Outra medida é afastar as camas e berços das paredes, e ainda vistoriar as roupas e calçados antes de usá-los. A limpeza do ambiente e adoção de medidas simples podem prevenir picadas.

Nas áreas externas, as principais dicas são manter jardins e quintais livres de entulhos, folhas secas e lixo doméstico. Também é importante manter todos os resíduos da residência em sacos plásticos bem fechados para evitar baratas, que servem de alimento e, portanto, atraem os escorpiões.

Outra recomendação é não colocar a mão em buracos, embaixo de pedras ou em troncos apodrecidos e usar luvas e botas de raspas de couro para realizar atividades que representem certo risco, como manusear entulhos e materiais de construção, e nas atividades de jardinagem.

Na natureza, além de todas essas medidas, é essencial preservar os predadores naturais dos escorpiões, como lagartos, sapos e as aves de hábitos noturnos, como a coruja.

A Prefeitura também acrescentou que, vai enviar uma equipe ao local na próxima semana para averiguar a situação e tomar as devidas providências.

Em caso de denúncias ou solicitações envolvendo escorpiões, a população deve ligar para o 156, da Ouvidoria Municipal e também pode solicitar a visita técnica da equipe da vigilância ambiental para mais orientações por meio do mesmo telefone.