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Praia Grande

Bombeiros buscam garoto de 14 anos que sumiu ao atravessar rio em Fundão

De acordo com os militares, populares informaram à corporação que o adolescente havia desaparecido no curso d'água abaixo da ponte
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

20 fev 2021 às 11:37

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 11:37

Ponte que liga Nova Almeida, na Serra, a Praia Grande, Fundão
Ponte que liga Nova Almeida, na Serra, a Praia Grande, Fundão: rapaz tentou atravessar rio Crédito: Vitor Jubini
Equipes do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo realizaram buscas por um adolescente de 14 anos que desapareceu na tarde de sexta-feira (19) ao atravessar rio localizado na região de Praia Grande, em Fundão. O menino estava acompanhado de outros dois amigos. As buscas foram interrompidas às 18h deste sábado (20) e deverão ser retomadas neste domingo (21) pela manhã. De acordo com os bombeiros, equipes de mergulho da Serra e de Aracruz serão empenhadas na missão.
Segundo a corporação informou por volta das 14h40, a equipe dos bombeiros chegou na região às 6h44 da manhã e fez buscas até o horário de almoço, momento em que deram uma pausa, também em decorrência da situação da maré. À tarde, por volta das 15h30, as buscas foram retomadas, ao redor de uma ampla área que abrange não só o local do desaparecimento como também o delta do rio, já que a correnteza pode influenciar na localização do adolescente. 
De acordo com os Bombeiros, populares informaram à corporação que o adolescente havia desaparecido no curso d'água abaixo da ponte que liga Fundão à Serra. 
Em Fundão
Familiares e amigos de jovem desaparecido no Rio aguardam à beira do canal Crédito: Antônio Carlos Aprigio
Durante a tarde de sexta (19), equipes se deslocaram até a região e não conseguiram localizar a vítima. As buscas foram retomadas na manhã desse sábado (20) e estão em andamento por parte da equipe de mergulho.
De acordo com um morador de Nova Almeida, membro do Conselho de Segurança Pública, Antônio Carlos Aprigio, a comunidade local se uniu na tentativa de encontrar jovem o desaparecido. "Familiares e amigos de jovem desaparecido no rio estão sem ação à beira do canal. A ausência do Corpo de Bombeiros é o assunto do momento. Só voltaram agora porque liguei e narrei o fato", diz.

Atualização

20/02/2021 - 7:50
Bombeiros informaram que as buscas foram encerradas neste sábado (20) e voltariam no domingo (21). O texto foi atualizado.

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