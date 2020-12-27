Sol e praias cheias marcam último domingo de 2020 na Grande Vitória

Movimentação na Praia da Costa no último domingo do ano Crédito: Vitor Jubini

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta segunda-feira (28) até pode cair uma chuvinha rápida no Litoral Norte do Estado, mas o resto da semana deve ser sem chuva. É que uma massa de ar seco associada a um sistema de alta pressão promete ficar por aqui e garantir que os dias sejam de sol.

Sol e praias cheias no último domingo de 2020

RISCOS DE TRANSMISSÃO DA COVID-19 NAS PRAIAS

E o que vale na água é o mesmo que vale na areia, segundo Ethel Maciel. "Deve ser mantido o distanciamento físico das pessoas. Não temos evidências de que o vírus possa ser transmitido na água, mas é sempre bom ficar em distanciamento das outras pessoas para que não tenha problema quando a pessoa estiver, por exemplo, falando. Deve-se evitar aglomerar, ficar próximo dos outros", disse.

Da mesma forma, para o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto, a questão fundamental nas praias não é o contágio ou não na água, mas a inexistência do distanciamento devido. "Estamos assistindo a muitos casos e a praia representa riscos pela aglomeração. A transmissão pela água salgada não acontece, mas há transmissão de vírus de pessoa a pessoa. E a aglomeração nas praias pode contribuir para a repercussão de leitos sobrecarregados. Os profissionais da saúde estão exaustos, com muito trabalho, com outras doenças também acontecendo de forma simultânea", considerou.

USO DE MÁSCARA

Com relação ao uso de máscaras nas praias, o infectologista Paulo Peçanha afirma que este não é dispensável. Para o especialista, qualquer atividade feita fora de casa deve contar com o uso da proteção facial, afinal, antes que haja vacina não há lugar totalmente seguro e os números atuais da pandemia confirmam a recomendação.

Segundo Peçanha, o momento atual é singular, já que a curva, que era descendente de casos e óbitos, foi revertida. "O número de casos e óbitos vem subindo exponencialmente e com certeza o número tem relação com o afrouxamento dos protocolos de proteção. As pessoas estão indo para compras sem máscara, reuniões e festas, barzinhos e principalmente praias. Com o calor, tem muita gente indo sem proteção, em especial nos finais de semana", afirmou.

Já para Ethel Maciel, exigir o uso de máscara nas praias não é fácil, já que as pessoas não estariam dispostas a aderir. No entanto, manter o distanciamento, para a enfermeira, é essencial.

O médico Paulo Peçanha ainda chamou atenção ao aspecto ilusório de fim da pandemia que paira entre as pessoas e fez alerta: "a vacina ainda não chegou". Para ele, o comportamento social tem sido favorável à disseminação do vírus, que ocorre mesmo em ambientes com ampla circulação do ar. Além do uso de máscara, o especialista recomenda o uso do álcool em gel mesmo nas praias. "Não sei quantas pessoas usam álcool na praia, mas deveriam levar, para fazer higienização antes de tocar em objetos. Todos os bons hábitos devem ser mantidos em quaisquer locais. É fundamental manter a máscara, exceto para mergulhar, claro", concluiu.

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