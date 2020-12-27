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Previsão do tempo

Última semana de 2020 será de sol e muito calor em todo o ES

Massa de ar seco associada a um sistema de alta pressão sobre o Estado devem dificultar a formação de nuvens de chuva e garantir dias com temperaturas altas

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 16:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2020 às 16:02
Data: 04/11/2019 - ES - Vitória - Garotos se refrescam nas águas da Ilha de Vitória, Praça do Papa - Dia de calor em Vitória - Editoria: Cidades -
Garotos se refrescam nas águas da Ilha de Vitória em dia de muito calor na Capital Crédito: Fernando Madeira
O ano de 2020 vai se despedir dos capixabas com sol e muito calor. A última semana do ano promete tempo quente e sem chuva em todo o Espírito Santo
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta segunda-feira (28) até pode cair uma chuvinha rápida no Litoral Norte do Estado, mas o resto da semana deve ser sem chuva.  

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É que uma massa de ar seco associada a um sistema de alta pressão promete se instalar por aqui e garantir que os dias sejam de sol.
"Amanhã ainda tem expectativa de uma chuva bem rápida no litoral norte do Estado. E o tempo seco deve predominar no Estado. Ao contrário da semana do Natal, em que tivemos bastante instabilidade, essa semana vai ter o domínio de uma massa de ar seco associada a um sistema de alta pressão, que vai dificultar a formação de nuvens de chuva", afirma o meteorologista do Incaper, Hugo Ramos.

TEMPERATURAS DEVEM SEGUIR ALTAS

A exemplo dos últimas dias, as temperaturas devem seguir altas em todo o Estado ao longo da semana. De acordo com o Incaper, na Região Metropolitana os termômetros devem variar entre 23°C e 34°C.
Enquanto isso, nas regiões Noroeste e Sul do Espírito Santo, as temperaturas vão ficar entre 22°C e 36°C. Já nas áreas mais altas do Estado, a mínima deve ficar em 18°C e a máxima em 30°C.
"A partir da terça e da quarta-feira, a tendência é que o tempo fique aberto em todo o Estado, com poucas nuvens. O tempo deve seguir quente e sem previsão de chuva. O calor vai continuar", assegura Hugo Ramos.

E QUANDO A CHUVA DEVE VOLTAR?

O meteorologista do Incaper diz que ainda não dá para ter certeza, mas a chuva pode voltar - sem um grande volume - no primeiro dia de 2021. 
"Tendências iniciais apontam que pode ter uma pancada de chuva nas áreas mais altas do Estado no dia 1° de janeiro", comentou. 

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