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Auxílio emergencial: veja quem vai receber na última semana do ano

Última parcela do benefício será paga no Caixa Tem para 6,4 milhões entre segunda (28) e terça (29). Outros 200 mil vão receber o auxílio residual

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 11:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2020 às 11:57
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem, por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Milhões de brasileiros vão entrar 2021 com o dinheiro da última parcela do auxílio emergencial na conta do Caixa Tem. É que os últimos grandes lotes do benefício terão o pagamento creditado na poupança social digital nesta última semana do ano.
Pelo ciclo 6 de pagamentos, a Caixa Econômica Federal vai pagar o benefício nesta segunda-feira (28) para 3,2 milhões de trabalhadores nascidos em novembro. Já na terça (29), receberão outros 3,2 milhões nascidos em dezembro. 

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Esses dois grupos só vão poder sacar ou transferir o benefício nos dias 25 e 27 de janeiro, respectivamente. Até lá, o dinheiro pode ser movimentado no Caixa Tem. Outros grupos dos ciclos 5 e 6 que receberam na conta em novembro e dezembro também só vão sacar em janeiro.

AUXÍLIO REDISUAL

Há ainda um grupo menor que recebe nesta última semana do ano, dos que foram aprovados no auxílio já no mês de dezembro. Eles seguem um calendário diferente, o do auxílio residual.

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Nesta segunda e terça, 800 pessoas nascidas em novembro e dezembro vão receber o auxílio residual. Para este grupo, serão pagas de uma única vez a primeira e segunda parcela de R$ 600.
Um grupo maior, de 200 mil pessoas, também recebe nesta segunda e terça o benefício no Caixa Tem. São aprovados em dezembro que receberam uma única parcela de R$ 300. Segundo a Caixa, 100 mil serão pagos na segunda e 100 na terça. Já o saque em dinheiro também ficará para janeiro.

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AUXÍLIO RESIDUAL

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