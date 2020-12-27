Auxílio emergencial: veja quem vai receber na última semana do ano

Milhões de brasileiros vão entrar 2021 com o dinheiro da última parcela do auxílio emergencial na conta do Caixa Tem. É que os últimos grandes lotes do benefício terão o pagamento creditado na poupança social digital nesta última semana do ano.
Pelo ciclo 6 de pagamentos, a Caixa Econômica Federal vai pagar o benefício nesta segunda-feira (28) para 3,2 milhões de trabalhadores nascidos em novembro. Já na terça (29), receberão outros 3,2 milhões nascidos em dezembro.
Esses dois grupos só vão poder sacar ou transferir o benefício nos dias 25 e 27 de janeiro, respectivamente. Até lá, o dinheiro pode ser movimentado no Caixa Tem. Outros grupos dos ciclos 5 e 6 que receberam na conta em novembro e dezembro também só vão sacar em janeiro.
AUXÍLIO REDISUAL
Há ainda um grupo menor que recebe nesta última semana do ano, dos que foram aprovados no auxílio já no mês de dezembro. Eles seguem um calendário diferente, o do auxílio residual.
Nesta segunda e terça, 800 pessoas nascidas em novembro e dezembro vão receber o auxílio residual. Para este grupo, serão pagas de uma única vez a primeira e segunda parcela de R$ 600.
Um grupo maior, de 200 mil pessoas, também recebe nesta segunda e terça o benefício no Caixa Tem. São aprovados em dezembro que receberam uma única parcela de R$ 300. Segundo a Caixa, 100 mil serão pagos na segunda e 100 na terça. Já o saque em dinheiro também ficará para janeiro.