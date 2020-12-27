Auxílio emergencial: veja quem vai receber na última semana do ano

Aplicativo Caixa Tem, por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves

Milhões de brasileiros vão entrar 2021 com o dinheiro da última parcela do auxílio emergencial na conta do Caixa Tem . É que os últimos grandes lotes do benefício terão o pagamento creditado na poupança social digital nesta última semana do ano.

Pelo ciclo 6 de pagamentos, a Caixa Econômica Federal vai pagar o benefício nesta segunda-feira (28) para 3,2 milhões de trabalhadores nascidos em novembro. Já na terça (29), receberão outros 3,2 milhões nascidos em dezembro.

Esses dois grupos só vão poder sacar ou transferir o benefício nos dias 25 e 27 de janeiro, respectivamente. Até lá, o dinheiro pode ser movimentado no Caixa Tem. Outros grupos dos ciclos 5 e 6 que receberam na conta em novembro e dezembro também só vão sacar em janeiro.

AUXÍLIO REDISUAL

Nesta segunda e terça, 800 pessoas nascidas em novembro e dezembro vão receber o auxílio residual. Para este grupo, serão pagas de uma única vez a primeira e segunda parcela de R$ 600.

Um grupo maior, de 200 mil pessoas, também recebe nesta segunda e terça o benefício no Caixa Tem. São aprovados em dezembro que receberam uma única parcela de R$ 300. Segundo a Caixa, 100 mil serão pagos na segunda e 100 na terça. Já o saque em dinheiro também ficará para janeiro.

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