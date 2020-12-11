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Benefício social

Auxílio emergencial é liberado para mais de 1,2 milhão após reanálise

Além dos beneficiários que vão receber a extensão do benefício, em cota única, um grupo tem direito às cinco parcelas originais do benefício; veja quem recebe

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 11:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 11:32
Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento
Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento Crédito: Siumara Gonçalves
Mais de 1,2 milhão de brasileiros que tiveram o pedido do auxílio emergencial reavaliado ou que fizeram o procedimento de contestação após ter o benefício interrompido vão conseguir recebê-lo a partir da próxima semana.
O Ministério da Cidadania divulgou nesta sexta-feira (11), o calendário de pagamento para três grupos distintos:
- 859 beneficiários do auxílio emergencial residual que realizaram a contestação por meio da plataforma digital no período de 14 a 23 de novembro e foram considerados elegíveis receberão o crédito da primeira parcela do auxílio emergencial residual na poupança do Caixa Tem a partir do dia 13, também conforme o mês de aniversário.
- 3.690 pessoas que tiveram o pagamento reavaliado em novembro de 2020 decorrente de atualizações de dados governamentais, receberá o crédito da primeira parcela em poupança social digital do Caixa Tem a partir do dia 13. 
Calendário - Auxílio Emergencial
Calendário do auxílio emergencial residual Crédito: Ministério da Cidadania/Divulgação
O crédito da segunda, terceira, quarta e quinta parcelas do auxílio emergencial será liberado a partir do dia 19, conforme o mês de aniversário.
Calendário - Auxílio Emergencial
Calendário de saque Crédito: Ministério da Cidadania/Divulgação
- 1,2 milhão de beneficiários do auxílio emergencial residual que receberam o crédito da primeira parcela do auxílio emergencial em julho de 2020 receberão o crédito da parcela do auxílio emergencial residual  de R$ 300 ou R$ 600  na poupança social digital a partir do dia 21.
Calendário - Auxílio Emergencial
Calendário da extensão do auxílio Crédito: Ministério da Cidadania/Divulgação
Para este grupo, o calendário de saques e transferências se inicia em 21 de dezembro.
Calendário - Auxílio Emergencial
Calendário da extensão Crédito: Ministério da Cidadania/Divulgação
Estamos mais uma vez demonstrando que analisamos caso a caso, com o compromisso assumido desde o início do Auxílio Emergencial de não deixar ninguém para trás. Criamos uma rede de proteção social que virou referência no mundo pela dimensão e pela eficiência da operação, destacou o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni.

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