Auxílio emergencial é liberado para mais de 1,2 milhão após reanálise

Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento Crédito: Siumara Gonçalves

1,2 milhão de brasileiros que tiveram o pedido do Mais dede brasileiros que tiveram o pedido do auxílio emergencial reavaliado ou que fizeram o procedimento de contestação após ter o benefício interrompido vão conseguir recebê-lo a partir da próxima semana.

O Ministério da Cidadania divulgou nesta sexta-feira (11), o calendário de pagamento para três grupos distintos:

- 859 beneficiários do auxílio emergencial residual que realizaram a contestação por meio da plataforma digital no período de 14 a 23 de novembro e foram considerados elegíveis receberão o crédito da primeira parcela do auxílio emergencial residual na poupança do Caixa Tem a partir do dia 13, também conforme o mês de aniversário.

3.690 pessoas que tiveram o pagamento reavaliado em novembro de 2020 decorrente de atualizações de dados governamentais, receberá o crédito da primeira parcela em poupança social digital do pessoas que tiveram o pagamento reavaliado em novembro de 2020 decorrente de atualizações de dados governamentais, receberá o crédito da primeira parcela em poupança social digital do Caixa Tem a partir do dia 13.

Calendário do auxílio emergencial residual Crédito: Ministério da Cidadania/Divulgação

O crédito da segunda, terceira, quarta e quinta parcelas do auxílio emergencial será liberado a partir do dia 19, conforme o mês de aniversário.

Calendário de saque Crédito: Ministério da Cidadania/Divulgação

- 1,2 milhão de beneficiários do auxílio emergencial residual que receberam o crédito da primeira parcela do auxílio emergencial em julho de 2020 receberão o crédito da parcela do auxílio emergencial residual  de R$ 300 ou R$ 600  na poupança social digital a partir do dia 21.

Calendário da extensão do auxílio Crédito: Ministério da Cidadania/Divulgação

Para este grupo, o calendário de saques e transferências se inicia em 21 de dezembro.

Calendário da extensão Crédito: Ministério da Cidadania/Divulgação