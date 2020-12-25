Mega da Virada vai pagar R$ 300 milhões: veja formas de apostar

Ao contrário da Mega-Sena, a Mega da Virada não acumula Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Mais aguardada que o Natal por muitos brasileiros, a Mega da Virada vai acontecer normalmente em 2020 apesar da p andemia do coronavírus . E quem ganhar vai ter 300 milhões motivos para entrar no ano novo com um sorriso de orelha a orelha. O prêmio estimado neste ano é de R$ 300 milhões.

O concurso é especial, e, portanto, não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio passa para a próxima faixa e será dividido entre quem acertou cinco. Esta sequência continua até que haja ganhadores em alguma das faixas.

As apostas já estão abertas e podem ser feitas até às 17h da próxima quinta-feira, 31 de dezembro, data do sorteio, que será realizado às 20h.

O valor de uma aposta simples, com seis números, é de R$ 4,50. As opções para participar são: marcar as dezenas nas lotéricas, fazer o jogo pela internet, deixar que o sistema escolha os números para você ou ainda entrar em um bolão oficial. Entenda cada uma abaixo

COMO APOSTAR NAS LOTÉTICAS

A forma tradicional de apostar é indo nas casas lotéricas. É preciso escolher especificamente o volante da Mega da Virada, o número do concurso é 2.330.

É possível marcar até 15 por vez. Cada volante de apostas tem 60 números. O preço varia conforme a quantidade de marcações.

COMO APOSTAR NA SURPRESINHA

Para quem não sabe que números escolher é possível também fazer apostas em que o sistema da Caixa escolhe os números para a pessoa, a chamada Surpresinha.

Basta pela pedir pela opção e informar quantas apostas deseja fazer. O sistema de gerador de jogos aleatórios das casas lotéricas fará a seleção dos números.

COMO APOSTAR PELA INTERNET

Em ano de pandemia, apostar pela internet pode ser uma opção para muitos, evitando as filas nas lotéricas. Nesse caso, é possível usar o aplicativo Loterias Caixa, que pode ser baixado nos celulares com sistemas iOS e Android, ou no site.

É necessário fazer um cadastro com CPF e senha de seis algarismos. Assim como nas lotéricas, você pode selecionar seus próprios números ou optar pela Surpresinha.

Quem já tem conta-corrente na Caixa, é maior de 18 anos e acessa o internet banking também podem apostar assim.

Outra opção é acessar o portal Loterias Caixa e fazer o jogo por lá. O pagamento das apostas neste caso precisa ser realizado com cartão de crédito e o valor mínimo é de R$ 30 por dia, e o máximo, de R$ 945.

COMO APOSTAR EM UM BOLÃO OFICIAL

Quem quer ter mais chances de ganhar pode optar por fazer um bolão oficial nas lotéricas. Segundo a Caixa, o apostador pode organizar um bolão de duas a cem cotas.

Basta escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer lotérica. Cada cota pode custar pelo menos R$ 5.