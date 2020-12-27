Polícia prende alvo da Operação Caim passeando em shopping em Vitória

A 12ª fase da Operação Caim prendeu 22 pessoas na segunda-feira (21), além de armas, drogas e munições Crédito: Divulgação/SESP

O suspeito foi detido quando passeava por um shopping em Vitória . Ele foi reconhecido pelo delegado titular do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Romualdo Gianordolli, que estava de folga e também passeava no shopping.

"Este indivíduo é membro da organização criminosa voltada ao tráfico de drogas que atua no Morro do Macaco. Este grupo criminoso é investigado em crimes violentos registrados na região e o detido tinha mandado de prisão em aberto", explicou o delegado.

Ao avistar o suspeito, o delegado acionou a equipe do plantão, para que a prisão fosse realizada com segurança. Ele ficou observado o indivíduo até que os policiais chegassem e detivessem o investigado.

O homem foi encaminhado ao DHPP, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporária, expedido pela 2ª Vara Criminal de Vitória. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

A OPERAÇÃO CAIM

A 12ª fase da Operação Caim, na segunda-feira (21), resultou na prisão de 22 pessoas, sendo oito por cumprimento de mandado de prisão por homicídio. Também houve a apreensão de seis armas, além de entorpecentes e munições.

Com a média de uma fase por mês, a Caim é a maior operação já realizada no Espírito Santo com o objetivo de prender homicidas e combater o tráfico de drogas e crimes relacionados, segundo a Polícia Civil.

A megaoperação é coordenada pela Polícia Civil e conta com a participação da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (NOTaer), Secretaria da Justiça (Sejus), Força Nacional e Guardas Municipais.

O nome Operação Caim faz referência à história bíblica dos irmãos Caim e Abel e remonta ao primeiro homicídio sobre o qual a sociedade teve conhecimento.