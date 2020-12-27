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Grávida furta loja em Cachoeiro e deixa prejuízo de mais de R$ 1 mil

O crime foi flagrado pelas câmeras de segurança; o estabelecimento, localizado na Rua Capitão Deslandes, no Centro, calcula um prejuízo aproximado de R$ 1,2 mil

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 23:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2020 às 23:33
Mulher grávida é vista
Mulher grávida é flagrada furtando loja em Cachoeiro Crédito: Reprodução/Videomonitoramento
Em plena véspera de Natal, uma mulher grávida foi flagrada pelas câmeras de segurança de uma loja de eletrônicos, em Cachoeiro de Itapemirim, enquanto furtava caixas de som. O crime aconteceu na quinta-feira (24), por volta das 16h.
Nas imagens, podemos ver a mulher  que saiu "de fininho", sem ser detida  vestindo uma camisa lilás e colocando o objeto do furto dentro de uma bolsa. Em outro momento, na câmera externa do estabelecimento comercial, é possível vê-la saindo com outra caixa na mão. Veja o vídeo abaixo.
A ação, desde a hora em que a suspeita entrou no local até a sua saída, portando os objetos roubados, durou cerca de três minutos. O estabelecimento, localizado na Rua Capitão Deslandes, no Centro, calcula um prejuízo aproximado de R$ 1,2 mil.

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Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, o proprietário afirmou que o furto só foi percebido pouco antes das 18h. Os funcionários estavam organizando e repondo mercadorias, quando deram a falta de alguns produtos. Um boletim de ocorrência foi realizado neste sábado (26).
Furtos parecem ter se tornado frequentes no estabelecimento. Em quatro meses, esse foi o segundo assalto no espaço, que funciona no mesmo local há cerca de seis anos. 
(Com informações de Adrieny Couto da TV Gazeta Sul)

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