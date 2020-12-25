Jovem é morto e duas pessoas ficam feridas após ataque em Cariacica

Local de Tentativa de homicídi Crédito: Diony Silva/TV Gazeta

Um jovem de 18 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas durante um ataque de motoqueiros armados, por volta das 19 horas desta quinta-feira (24), no bairro Aparecida, em Cariacica

De acordo com relato de testemunhas, várias pessoas estavam reunidas em um bar na Avenida Presidente Costa e Silva. Um carro de cor preta passou em frente ao local e foi seguido por uma moto, com dois ocupantes. O carona da motocicleta abriu fogo contra o bar.

Houve correria entre os clientes na tentativa de se protegerem dos disparos. Um feirante, de 42 anos, foi atingido por um dos disparos no braço esquerdo. Ele foi levado para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória, onde recebeu atendimento médico e foi liberado no início da manhã desta sexta-feira (25). Em conversa com a equipe da TV Gazeta, ele disse que não sabe quem são os atiradores e nem o motivo para que abrissem fogo contra o bar.

Feirante baleado durante ataque de criminosos no bairro Aparecida Crédito: Diony Silva/TV Gazeta

O ataque dos motoqueiros também acabou deixando uma adolescente, de 16 anos, ferida. Ela foi atingida por um tiro no olho e foi levada para o Hospital Infantil de Vitória. O estado de saúde da adolescente não é grave, segundo relato de moradores do bairro.

A terceira pessoa atingida por tiros foi João Vitor da Conceição Miranda, de 18 anos. Ele também estava no bar e foi baleado por no braço direito e outro na boca. O rapaz foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Após o crime, uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local do crime e fez os primeiros levantamentos sobre o crime.

João Vitor da Conceição Miranda, 18 anos, morto em Aparecida Crédito: Diony Silva/TV Gazeta