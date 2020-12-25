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Violência

Jovem é morto e duas pessoas ficam feridas após ataque em Cariacica

O atentado aconteceu por volta das 19 horas de quinta-feira (24), no bairro Aparecida, em frente a um bar. Um rapaz de 18  anos morreu e outros dois clientes ficaram feridos

Publicado em 25 de Dezembro de 2020 às 13:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2020 às 13:33
Local onde três pessoas foram baleadas, no bairro Aparecida, em Cariacica
Local de Tentativa de homicídi Crédito: Diony Silva/TV Gazeta
Um jovem de 18 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas durante um ataque de motoqueiros armados, por volta das 19 horas desta quinta-feira (24), no bairro Aparecida, em Cariacica
De acordo com relato de testemunhas, várias pessoas estavam reunidas em um bar na Avenida Presidente Costa e Silva. Um carro de cor preta passou em frente ao local e foi seguido por uma moto, com dois ocupantes. O carona da motocicleta abriu fogo contra o bar. 
Houve correria entre os clientes na tentativa de se protegerem dos disparos. Um feirante, de 42 anos, foi atingido por um dos disparos no braço esquerdo. Ele foi levado para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória, onde recebeu atendimento médico e foi liberado no início da manhã desta sexta-feira (25). Em conversa com a equipe da TV Gazeta, ele disse que não sabe quem são os atiradores e nem o motivo para que abrissem fogo contra o bar.  
Feirante baleado no bairro Aparecida, em Cariacica
Feirante baleado durante ataque de criminosos no bairro Aparecida Crédito: Diony Silva/TV Gazeta
O ataque dos motoqueiros também acabou deixando uma adolescente, de 16 anos, ferida. Ela foi atingida por um tiro no olho e foi levada para o Hospital Infantil de Vitória. O estado de saúde da adolescente não é grave, segundo relato de moradores do bairro. 
A terceira pessoa atingida por tiros foi João Vitor da Conceição Miranda, de 18 anos. Ele também estava no bar e foi baleado por no braço direito e outro na boca. O rapaz foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Após o crime, uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)  esteve no local do crime e fez os primeiros levantamentos sobre o crime. 
João Vitor da Conceição Miranda, 18 anos, morto em Aparecida, Cariacica
João Vitor da Conceição Miranda, 18 anos, morto em Aparecida Crédito: Diony Silva/TV Gazeta
A equipe da TV Gazeta foi ao bairro na manhã desta sexta-feira (25), mas os profissionais foram ameaçados e obrigados a deixar o bairro. O caso será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica para serem apuradas a autoria e a motivação do crime. Quem tiver informações que possam ajudar na elucidação do atentado, pode repassar pelo telefone 181 (Disque-denúncia) ou pelo site www.disquedenuncia181.gov.br.

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