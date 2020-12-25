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Violência em família

Gesseiro morre após ser esfaqueado no coração pelo sobrinho na Serra

O motivo para o crime ainda é um mistério. O sobrinho está foragido, segundo a polícia

Publicado em 25 de Dezembro de 2020 às 14:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2020 às 14:19
Sebastião Ferreira dos Santos, 35 anos, foi morto com uma facada no coração, na Serra
Sebastião Ferreira foi esfaqueado no coração pelo sobrinho, que não teve o nome revelado pela polícia Crédito: Arquivo pessoal
Uma confusão em família acabou em tragédia no início do feriado de Natal, em Bela Vista, na Serra. Um gesseiro foi esfaqueado no coração pelo sobrinho e acabou morrendo, por volta das 7h30 desta sexta-feira (25). 
De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima é Sebastião Ferreira dos Santos, de 35 anos. Ele teria sido golpeado várias vezes pelo sobrinho, de 18 anos, que mora com ele. Um dos golpes atingiu o coração do gesseiro.
Um vizinho da vítima ouviu a situação e foi até o local prestar socorro. Ele levou Sebastião no próprio carro para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra-Sede, porém, o gesseiro não resistiu aos ferimentos. 
O suspeito do crime fugiu do local e não teve o nome divulgado. Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local e fez levantamentos sobre o crime. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória para ser liberado por parentes.
As circunstâncias e autoria da morte do gesseiro serão investigadas pela DHPP da Serra.  Quem tiver informações que puder ajudar a polícia a esclarecer os fatos, pode repassar pelo telefone 181 Disque- Denúncia ou pelo Facebook da Delegacia de Homicídios, ambos com anonimato garantido.

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