Gesseiro morre após ser esfaqueado no coração pelo sobrinho na Serra

Sebastião Ferreira foi esfaqueado no coração pelo sobrinho, que não teve o nome revelado pela polícia Crédito: Arquivo pessoal

Uma confusão em família acabou em tragédia no início do feriado de Natal, em Bela Vista, na Serra . Um gesseiro foi esfaqueado no coração pelo sobrinho e acabou morrendo, por volta das 7h30 desta sexta-feira (25).

De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima é Sebastião Ferreira dos Santos, de 35 anos. Ele teria sido golpeado várias vezes pelo sobrinho, de 18 anos, que mora com ele. Um dos golpes atingiu o coração do gesseiro.

Um vizinho da vítima ouviu a situação e foi até o local prestar socorro. Ele levou Sebastião no próprio carro para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra-Sede, porém, o gesseiro não resistiu aos ferimentos.

O suspeito do crime fugiu do local e não teve o nome divulgado. Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local e fez levantamentos sobre o crime. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória para ser liberado por parentes.