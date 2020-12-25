Gesseiro morre após ser esfaqueado no coração pelo sobrinho na Serra

Uma confusão em família acabou em tragédia no início do feriado de Natal, em Bela Vista, na Serra. Um gesseiro foi esfaqueado no coração pelo sobrinho e acabou morrendo, por volta das 7h30 desta sexta-feira (25).
De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima é Sebastião Ferreira dos Santos, de 35 anos. Ele teria sido golpeado várias vezes pelo sobrinho, de 18 anos, que mora com ele. Um dos golpes atingiu o coração do gesseiro.
Um vizinho da vítima ouviu a situação e foi até o local prestar socorro. Ele levou Sebastião no próprio carro para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra-Sede, porém, o gesseiro não resistiu aos ferimentos.
O suspeito do crime fugiu do local e não teve o nome divulgado. Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local e fez levantamentos sobre o crime. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória para ser liberado por parentes.
As circunstâncias e autoria da morte do gesseiro serão investigadas pela DHPP da Serra. Quem tiver informações que puder ajudar a polícia a esclarecer os fatos, pode repassar pelo telefone 181 Disque- Denúncia ou pelo Facebook da Delegacia de Homicídios, ambos com anonimato garantido.