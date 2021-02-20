Vídeo: Volume de água em cachoeiras do Sul do ES impressiona

Cachoeira da Fumaça, em Alegre, durante chuva nesta sexta-feira (19) Crédito: Reprodução / Vídeo

Os últimos dias têm sido de muita chuva no Sul do Espírito Santo e o grande volume de água tem feito surgir paisagens impressionantes. Na tarde desta sexta-feira (19), o servidor público Vitor Fazolo, de 28 anos, registrou a forte queda-d'água em duas cachoeiras da região.

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"Quando chove as cachoeiras sempre aumentam o volume, mas nessa proporção de ontem eu só havia presenciado na enchente de janeiro 2020" Vitor Fazolo - Servidor Público

Em outros vídeos, também é possível ver a grande quantidade de água próximo ao trevo de Divino de São Lourenço, logo abaixo da cachoeira do Firmino, e também na localidade conhecida como ponte do Araçá, em Ibitirama.

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COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

O método usado para medir o volume da chuva é : milímetros por metro quadrado. É só imaginar um cubo de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.