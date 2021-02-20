Vídeo: Volume de água em cachoeiras do Sul do ES impressiona

Os últimos dias têm sido de muita chuva no Sul do Espírito Santo e o grande volume de água tem feito surgir paisagens impressionantes. Na tarde desta sexta-feira (19), o servidor público Vitor Fazolo, de 28 anos, registrou a forte queda-d'água em duas cachoeiras da região.
Os vídeos mostram a cachoeira da Fumaça - uma das mais famosas do Estado -, em Alegre, e a cachoeira do Firmino, em Ibitirama. De acordo com o boletim da Defesa Civil, divulgado às 6 horas deste sábado (20), o município de Ibitirama foi onde mais choveu na últimas 24 horas: 100 mm de chuva (entenda a medição abaixo). Já em Alegre, foram 57.84 mm nas últimas 24 horas.
"Quando chove as cachoeiras sempre aumentam o volume, mas nessa proporção de ontem eu só havia presenciado na enchente de janeiro 2020"
Em outros vídeos, também é possível ver a grande quantidade de água próximo ao trevo de Divino de São Lourenço, logo abaixo da cachoeira do Firmino, e também na localidade conhecida como ponte do Araçá, em Ibitirama.
COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA
O método usado para medir o volume da chuva é : milímetros por metro quadrado. É só imaginar um cubo de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.
E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos, vão indicar o quanto choveu - e somente esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.