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78 cidades

ES tem alerta de chuva forte, ventos e raios no fim de semana

Inpe e Incaper emitiram aviso com risco maior de acúmulo de água no Sul do Estado. Previsão é de tempo fechado e queda nas temperaturas em todo o território capixaba
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

20 fev 2021 às 11:42

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 11:42

Mesmo com chuva, família admira a vista do Convento da Penha
Mesmo com chuva, família admira a vista do Convento da Penha Crédito: Ricardo Medeiros
Vem mais chuva por aí! O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu aviso de chuva forte para o todo o Espírito Santo. O alerta vale até as 9 horas deste domingo (21).
De acordo com o Inpe, nos 78 municípios capixabas as condições são favoráveis para pancadas de chuva fortes com acumulados pontuais, rajadas de vento de moderada a forte intensidade e descargas elétricas.
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) também colocou o Estado em alerta devido às condições meteorológicas favoráveis para a ocorrência de chuvas contínuas, que podem resultar em grandes acumulados de precipitação em alguns trechos, especialmente na Região Sul, onde já há famílias desabrigadas e desalojadas por causa das chuvas dos últimos dias.

PREVISÃO DO TEMPO

De acordo com o Incaper, o sábado (20) será de tempo fechado no Estado, com céu encoberto e previsão de chuva ao longo do dia devido à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul. Durante o dia, a temperatura diminui em todas as regiões capixabas. Em todo o Espírito Santo, as temperaturas vão variar entre 20°C e 27°C.
O domingo (21) será com muitas nuvens em todo o Estado e previsão de chuva ao longo do dia. A temperatura da madrugada diminui um pouco mais em todas as regiões. Os termômetros vão variar entre 18°C e 27°C. 
Ao longo da segunda-feira, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) vai se afastando do Espírito Santo e as nuvens começam a diminuir um pouco no Estado. A temperatura tem ligeiro aumento, mas ainda há previsão de chuva durante o dia, sendo mais frequente nas Regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória.

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