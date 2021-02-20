ES tem alerta de chuva forte, ventos e raios no fim de semana

Vem mais chuva por aí! O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu aviso de chuva forte para o todo o Espírito Santo. O alerta vale até as 9 horas deste domingo (21).
De acordo com o Inpe, nos 78 municípios capixabas as condições são favoráveis para pancadas de chuva fortes com acumulados pontuais, rajadas de vento de moderada a forte intensidade e descargas elétricas.
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) também colocou o Estado em alerta devido às condições meteorológicas favoráveis para a ocorrência de chuvas contínuas, que podem resultar em grandes acumulados de precipitação em alguns trechos, especialmente na Região Sul, onde já há famílias desabrigadas e desalojadas por causa das chuvas dos últimos dias.
PREVISÃO DO TEMPO
De acordo com o Incaper, o sábado (20) será de tempo fechado no Estado, com céu encoberto e previsão de chuva ao longo do dia devido à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul. Durante o dia, a temperatura diminui em todas as regiões capixabas. Em todo o Espírito Santo, as temperaturas vão variar entre 20°C e 27°C.
O domingo (21) será com muitas nuvens em todo o Estado e previsão de chuva ao longo do dia. A temperatura da madrugada diminui um pouco mais em todas as regiões. Os termômetros vão variar entre 18°C e 27°C.
Ao longo da segunda-feira, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) vai se afastando do Espírito Santo e as nuvens começam a diminuir um pouco no Estado. A temperatura tem ligeiro aumento, mas ainda há previsão de chuva durante o dia, sendo mais frequente nas Regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória.