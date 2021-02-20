ES tem alerta de chuva forte, ventos e raios no fim de semana

Mesmo com chuva, família admira a vista do Convento da Penha Crédito: Ricardo Medeiros

Vem mais chuva por aí! O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu aviso de chuva forte para o todo o Espírito Santo. O alerta vale até as 9 horas deste domingo (21).

De acordo com o Inpe, nos 78 municípios capixabas as condições são favoráveis para pancadas de chuva fortes com acumulados pontuais, rajadas de vento de moderada a forte intensidade e descargas elétricas.

PREVISÃO DO TEMPO

De acordo com o Incaper, o sábado (20) será de tempo fechado no Estado, com céu encoberto e previsão de chuva ao longo do dia devido à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul. Durante o dia, a temperatura diminui em todas as regiões capixabas. Em todo o Espírito Santo, as temperaturas vão variar entre 20°C e 27°C.

O domingo (21) será com muitas nuvens em todo o Estado e previsão de chuva ao longo do dia. A temperatura da madrugada diminui um pouco mais em todas as regiões. Os termômetros vão variar entre 18°C e 27°C.