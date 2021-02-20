Chuva forte deixa 64 pessoas fora de casa no Espírito Santo

Ibitirama regista maior volume de chuva no Estado nas últimas 24 horas Crédito: Internauta

A chuva que atinge o Espírito Santo nos últimos dias já tirou 64 pessoas de casa. De acordo com a Defesa Civil estadual, 41 estão desabrigadas e instaladas em escolas, enquanto 23 estão desalojadas e precisaram buscar ajuda na casa de parentes.

O Sul do Estado ainda é a região mais atingida pela chuva, embora o volume de água tenha diminuído. O Boletim Extraordinário da Defesa Civil, atualizado às 6 horas deste sábado (20), mostra que a maioria dos 18 municípios que registraram os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas estão nessa região.

DESALOJADOS E DESABRIGADOS

A maior parte dos desalojados também está em Ibitirama: 10 pessoas. No mesmo município, uma pessoa desabrigada foi levada para Creche Maria Lemos Faleiro. Ainda no Sul do Estado, em Iúna a Defesa Civil registrou três desalojados, e em Alegre uma pessoa. Não há registro de desabrigados na cidade. Já em Apiacá, 40 pessoas estão desabrigadas e foram levadas para o Colégio municipal Maria de Lourdes.

Na Grande Vitória, foram quatro pessoas desalojadas em Vila Velha e três na Serra. Não há registro de desabrigados nos municípios, segundo a Defesa Civil.

Desalojados

Alegre - 1

Apiacá - 2

Ibitirama - 10

Iúna - 3

Serra - 3

Vila Velha - 4

Desabrigados Apiacá 40

Ibitirama 1

Veja a lista com os maiores volumes de chuva das ultimas 24 horas:

Ibitirama - 100.60 mm Mucurici - 72.40 mm Itaguaçu - 66.76 mm Ponto Belo - 65.60 mm Irupi - 62.20 mm Guaçuí- 85.83 mm Alegre - 57.84 mm Colatina - 46.54 mm Iúna - 43.40 mm Afonso Cláudio - 41.39 mm Bom Jesus do Norte - 40.40 mm Linhares - 39.00 mm Castelo - 36.40 mm Fundão - 36.20 mm Nova Venécia - 33.73 mm Venda Nova do Imigrante - 32.00 mm Santa Leopoldina - 31.73 mm Vargem Alta - 30.20 mm

QUEDA DE ÁRVORE

Também no Sul do Estado, a queda de uma árvore interditou temporariamente a Rodovia ES 165. Uma equipe da Defesa Civil esteve no local e já liberou a pista.

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

O método usado para medir o volume da chuva é : milímetros por metro quadrado. É só imaginar um cubo de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.

E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos, vão indicar o quanto choveu - e somente esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.