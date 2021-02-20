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Chuva forte deixa 64 pessoas fora de casa no Espírito Santo

O Sul do Estado ainda é a região mais atingida pela chuva, embora o volume de água tenha diminuído, segundo dados da Defesa Civil
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

20 fev 2021 às 10:04

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 10:04

Ibitirama regista maior volume de chuva no Estado nas últimas 24 horas
Ibitirama regista maior volume de chuva no Estado nas últimas 24 horas Crédito: Internauta
A chuva que atinge o Espírito Santo nos últimos dias já tirou 64 pessoas de casa. De acordo com a Defesa Civil estadual, 41 estão desabrigadas e instaladas em escolas, enquanto 23 estão desalojadas e precisaram buscar ajuda na casa de parentes.
O Sul do Estado ainda é a região mais atingida pela chuva, embora o volume de água tenha diminuído. O Boletim Extraordinário da Defesa Civil, atualizado às 6 horas deste sábado (20), mostra que a maioria dos 18 municípios que registraram os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas estão nessa região.  
Em Ibitirama, onde o nível do rio subiu 4 metros acima do normal,  foi registrado 100.60 mm de chuva nas últimas 24 horas (entenda a medição abaixo).

DESALOJADOS E DESABRIGADOS

A maior parte dos desalojados também está em Ibitirama: 10 pessoas. No mesmo município, uma pessoa desabrigada foi levada para Creche Maria Lemos Faleiro. Ainda no Sul do Estado, em Iúna a Defesa Civil registrou três desalojados, e em Alegre uma pessoa. Não há registro de desabrigados na cidade. Já em Apiacá, 40 pessoas estão desabrigadas e foram levadas para o Colégio municipal Maria de Lourdes.
Na Grande Vitória, foram quatro pessoas desalojadas em Vila Velha e três na Serra. Não há registro de desabrigados nos municípios, segundo a Defesa Civil.
Desalojados
  • Alegre - 1 
  • Apiacá -  2 
  • Ibitirama - 10 
  • Iúna - 3 
  • Serra - 3 
  • Vila Velha  - 4
Desabrigados
  • Apiacá 40
  • Ibitirama 1
Veja a lista com os maiores volumes de chuva das ultimas 24 horas:
  1. Ibitirama - 100.60 mm
  2. Mucurici - 72.40 mm
  3. Itaguaçu - 66.76 mm
  4. Ponto Belo - 65.60 mm
  5. Irupi - 62.20 mm
  6. Guaçuí- 85.83 mm
  7. Alegre - 57.84 mm
  8. Colatina - 46.54 mm
  9. Iúna - 43.40 mm
  10. Afonso Cláudio - 41.39 mm
  11. Bom Jesus do Norte - 40.40 mm 
  12. Linhares - 39.00 mm
  13. Castelo - 36.40 mm
  14. Fundão - 36.20 mm
  15. Nova Venécia - 33.73 mm 
  16. Venda Nova do Imigrante - 32.00 mm 
  17. Santa Leopoldina - 31.73 mm
  18. Vargem Alta - 30.20 mm

QUEDA DE ÁRVORE

Também no Sul do Estado, a queda de uma árvore interditou temporariamente a Rodovia ES 165. Uma equipe da Defesa Civil esteve no local e já liberou a pista.

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

O método usado para medir o volume da chuva é : milímetros por metro quadrado. É só imaginar um cubo de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.
E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos, vão indicar o quanto choveu - e somente esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.
Com informações de Isabella Arruda.

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