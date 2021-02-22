Chuva rápida e forte em Alfredo Chaves deixa ruas alagadas

Uma forte chuva na tarde desta segunda-feira (22) em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo, deixou ruas alagadas na cidade. Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Aldinei Cardoso da Silva, a chuva durou pouco tempo e não chegou a provocar prejuízos maiores.
O sistema de drenagem não deu vazão à água da chuva registrada durante a tarde. “A chuva foi forte, começou por volta das 13h e durou cerca de uma hora. Depois ficou uma chuva mais fina ao longo da tarde. Ruas do bairro Macrina, que sempre ficam cheias, ficaram alagadas durante a chuva, mas já baixou. Nos últimos dias tem chovido, mas sem problemas e o nível do Rio Benevente pouco alterou”, disse Aldinei Cardoso.