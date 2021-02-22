Chuva rápida e forte em Alfredo Chaves deixa ruas alagadas

O sistema de drenagem não deu vazão à água da chuva registrada durante a tarde. “A chuva foi forte, começou por volta das 13h e durou cerca de uma hora. Depois ficou uma chuva mais fina ao longo da tarde. Ruas do bairro Macrina, que sempre ficam cheias, ficaram alagadas durante a chuva, mas já baixou. Nos últimos dias tem chovido, mas sem problemas e o nível do Rio Benevente pouco alterou”, disse Aldinei Cardoso.