Produtor rural é encontrado morto às margens do Rio Itapemirim

O produtor rural Sérgio de Oliveira Gonçalves, de 45 anos, foi encontrado morto, com o corpo coberto de água, às margens do Rio Itapemirim, no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desse domingo (21). Segundo relato da família à Polícia Militar, ele saiu pela manhã para retirar o gado da área alagada.
A polícia foi acionada durante a tarde e confirmou a morte de Sérgio. O irmão e a esposa da vítima disseram que o produtor havia saído por volta das 5h30 para trabalhar em sua propriedade, e não retornou. O irmão saiu à sua procura e o achou caído no chão e coberto de água.
A Polícia Civil foi acionada. Em nota, a PC disse que o caso foi registrado como "morte a esclarecer". O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico. Segundo a polícia, apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte.